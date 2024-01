AKTUÁLNE zábery z tragickej dopravnej nehody! Auto vpálilo do rodinného domu: Dvaja chlapci nemali šancu prežiť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

archívne video

Autentické zábery šialenej nehody na D1 (Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov)

Všetky záchranné zložky dnes zasahovali v obci Domaniža, časť Kardošova Vieska v okrese Považská Bystrica pri tragickej dopravnej nehode. Podľa polície mal 18-ročný vodič motorového vozidla značky Citroen Xara po prejdení ľavotočivej zákruty začať obiehať pred ním idúce vozidlo. Počas predbiehania však dostal na mokrej vozovke šmyk a vpálil bočnou stranou do rohu rodinného domu. V aute sa nachádzali štyri osoby.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Napriek obrovskej snahe záchranárov prišli pri nehode dvaja chlapci o život. "Dvaja mladíci vo veku 17 a 22 rokov bohužiaľ pri nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," poznamenala polícia na sociálnej sieti. Ďalší dvaja boli prevezení do nemocnice. "Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení transportovaná záchranármi do nemocnice v Považskej Bystrici s poranením hlavy. Ďalší pacient s poranením brucha bol letecky transportovaný do nemocnice v Žiline," poznamenalo Operačné stredisko záchrannej služby (OSZZS) SR.

Na mieste sa aktuálne nachádza znalec z odboru cestnej dopravy ako aj polícia. "Polícia aj v týchto chvíľach na mieste vykonáva prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony za účelom objasnenia príčin a okolností tejto tragickej udalosti. Bude začaté trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie. Bližšie okolnosti a príčiny tejto dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania," uzavreli muži zákona na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)