Prehovorila svedkyňa, ktorá bola na mieste tragickej nehody! Chlapcov začala resuscitovať: Oživiť ich už nedokázala

Všetky záchranné zložky dnes zasahovali v obci Domaniža, časť Kardošova Vieska v okrese Považská Bystrica pri brutálnej dopravnej nehode. Len 18-ročný mladík mal začať po ľavotočivej zákrute predbiehať pred ním idúce vozidlo. Počas predbiehania však dostal šmyk a vpálil bočnou stranou do rodinného domu.

Podľa očitej svedkyne, ktorá bola na mieste nehody, chlapci pravdepodobne išli príliš rýchlo. Keď však videla nehodu, okamžite vystúpila z auta a začala rasuscitovať. "Strašné čosi, ideš s malými deťmi zo škôlky a vidím auto predomnou úplne na šrot. Nedalo mi to. Musela som vystúpiť a utekať, a začať s resuscitáciou..," s obrovským žiaľom prezradila Monika. Ako ďalej dodala, najviac ju mrzí, že chlapcom už pomôcť nedokázala. "Mrzí ma len to, že som ich neoživila. Len vám chcem po dnešnej príhode odkázať, ľudia, dávajte si na seba prosím vás pozor," dodala zronená žena.

Napriek obrovskej snahe Moniky aj záchranárov prišli pri nehode dvaja chlapci o život. "Dvaja mladíci vo veku 17 a 22 rokov bohužiaľ pri nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," poznamenala polícia na sociálnej sieti. Ďalší dvaja boli prevezení do nemocnice. "Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení transportovaná záchranármi do nemocnice v Považskej Bystrici s poranením hlavy. Ďalší pacient s poranením brucha bol letecky transportovaný do nemocnice v Žiline," poznamenalo Operačné stredisko záchrannej služby (OSZZS) SR.