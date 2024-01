Svedectvá chlapcov z auta smrti: Kričali sme, nech spomalí! Arogantná reakcia šoféra Lukáša z nemocnice

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj, L. B., M.L.)

DOMANIŽA – Prežili, no následky si ponesú po cely život. Dvaja kamaráti – Lukáš a Martin, ktorí prežili pondelkovú tragickú nehodu v obci Domaniža, prvýkrát verejne prehovorili. Zatiaľ, čo zranený spolujazdec Martin opísal chvíle hrôzy, ktoré predchádzali zrážke, Lukáš, ktorý sedel za volantom, natočil na sociálnu sieť video plné vulgarizmov.

Jediný zo spolujazdcov, ktorý zrážku prežil, prehovoril pre Nový čas. Po zrážke skončil 16-ročný Martin v nemocnici, no aktuálne je už doma. Trojica chlapcov išla v osudný pondelok domov zo školy. Za volantom sedel jeho kamarát Lukáš (18). Martin sedel na sedadle spolujazdca. Zo školy sa vracal s nimi ešte aj Lukášov mladší brat Peter (†17). Pôvodne boli len traja, potom si však na zastávke všimli ďalšieho kamaráta, Mateja (†22). Navrhli mu preto odvoz. V obci Domaniža došlo k osudnej nehode, keď auto počas predchádzania iného auta dostalo na mokrej vozovke šmyk a narazilo bočnou stranou vozidla do rohu rodinného domu. Dvaja chlapci, ktorí sedeli na mieste zomreli. Šofér a Martin, sediaci na sedadle spolujazdca, mali šťastie a boli odvezení do nemocnice.

Práve Martin sa rozhodol rozpovedať, čo sa v osudných chíľach v aute dialo. „Všetci sme kričali, aby spomalil, išiel veľmi rýchlo. V tej zatáčke predbiehal auto a musel sa rýchlo vyhnúť, lebo aj oproti nám išlo auto. Viem, že sme narazili, všetko z auta vyletelo, udrel som si hlavu a už si nič nepamätám. Keď som sa prebral, bol som celý od krvi a vystúpil som z auta,“ uviedol pre Nový čas. Podľa neho ho zachránilo práve to, že bol na sedadle spolujazdca. Žiaľ, jeho dvaja kamaráti toľko šťastia nemali.

Vodič Lukáš skončil po nehode tiež v nemocnici. Aj on sa už stihol vyjadriť, no úplne iným spôsobom. Z lôžka natočil na sociálnu sieť video. Namiesto ľútosti však z neho zaznieva skôr arogancia. "Vnútorné krvácanie našťastie nemám. Mám iba pomliaždené rebrá a pľúca, a tým, čo o mne šírili k****y a polopravdy, nech idú do p**e materinej,“ povedal vo videu. K jednému z pôvodných príspevkov, v ktorých média informovali o tragédii, tiež napísal: „RIP boys. Dúfam, že hore je lepšie.“

Bližšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania. Polícia však avizovala, že bude začaté trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie.