Dankova otvorená spoveď o nehode: Bol som zranený! Prehovoril aj o kontrole na alkohol

Andrej Danko sa k svojej nehode vrátil v relácii RTVS O päť minút 12, kde sa za jedným stolom stretol s Michalom Šimečkom (PS). Napriek tomu, že moderátor avizoval viacero pálčivých tém, práve Dankovej nehode bola venovaná takmer polovica relácie. Bolo to prvýkrát, čo sa Danko takto rozhovoril o nehode a zodpovedal na otázky, predtým reagoval len krátkym videom zverejneným na sociálnej sieti.

Na to, prečo z miesta činu odišiel, má niekoľko vysvetlení. Vo štvrtok večer vraj skúšal nové vozidlo značky Škoda, ktoré mu doniesli, no „dopadlo to zle.“ Pri náraze do stĺpa sa mal vážne zraniť. Čo presne sa mu stalo, špecifikovať odmietol. Opakovane však zdôraznil, že o svojom zranení hovoril ešte pred začiatkom debaty aj so svojím oponentom Michalom Šimečkom počas súkromného rozhovoru. Toto zranenie tiež bolo podľa šéfa národniarov dôvodom, prečo odišiel domov. Podľa vlastných slov sa chcel totiž ošetriť. Spomínal tiež zľadovatenú cestu.

Danko tiež radikálne odmietol, že by pred jazdou požil alkohol. "Nepil som alkohol,“ povedal. Tvrdí, že ako podpredseda parlamentu má k dispozícii ochranku, ktorá by mu bola v prípade, že by potreboval odvoz, okamžite k dispozícii. „Nebol som opitý a nehavaroval som opitý. Odišiel som preto, že som bol zranený,“ tvrdí. Absolvovať mal aj dychovú skúšku s nulovým výsledkom. Šimečka to však spochybnil a zaujímal sa o to, prečo Danko o negatívnej skúške na alkohol nehovoril už v piatok ráno, ale robí tak až teraz. Pýtať sa chce na to aj rezortu vnútra.

Ficovi poďakoval za podporu

Šéf SNS sa za nehodu opakovane ospravedlnil. Škodu za semafor je pripravený zaplatiť z vlastného vrecka. Taktiež aj škodu spôsobenú na vozidle. Pripravený je vraj aj na to, že absolvovať bude musieť verejnoprospešné práce. Bližšie detaily týkajúce sa nehody chce však vysvetliť pred OČTK a na kamery ich komentovať nechcel. Vodičský preukza mu zadržaný nebol, no jazdiť napriek tomu nechce. „Nedotknem sa auta, kým táto vec nebude vyšetrená,“ odkázal. "Keď mi zoberú vodičský a prikážu mi zametať Dúbravku, tak ju budem zametať od rána do večera," povedal.

Danko reagoval aj na to, ako sa k jeho nehode postavili koaliční partneri. Kým Robert Fico považuje nehodu za normálny ľudský príbeh a Danka sa zastal, Pellegrini bol tvrdší. Ak sa podľa neho potvrdí, že predseda SNS pri nočnej nehode porušil zákon, je na mieste otázka vyvodenia zodpovednosti. "Vedel som, že pán Pellegrini má asi hodí cez palubu," reagoval Danko. Ficovi sa poďakoval. Povedal však tiež, že „pokiaľ by to malo oslabiť koalíciu, na druhý deň vyvodí zodpovednosť.“ Opozícia chce Andreja Danka odvolávať z funkcie podpredsedu parlamentu. Avizoval to nielen Michal Šimečka z PS, ale aj SaS.