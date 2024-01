Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

MARTIN - Výkopové práce na novej nemocnici v Martine plánujú spustiť na jar tohto roka. Oznámila to vo štvrtok v Martine ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Do konca mesiaca by podľa šéfky rezortu zdravotníctva mali byť známe prvé výsledky verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.