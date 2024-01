Tragická nehoda pripravila o život slovenského hudobníka (†25): V čase nárazu s ním v rádiu vysielali rozhovor

(Zdroj: Facebook/Elýščítat, Polícia SR - Nitriansky kraj )

Podľa predbežných zistení vodička nerešpektovala svetelnú signalizáciu ani rampy a navyše predbiehala aj autá, ktoré pred ňou v rade čakali, kým vlak prejde. Auto na koľajniciach náhle zastavilo a rušňovodič už nestihol zrážke zabrániť. Mama so synom na mieste zraneniam podľahli. Okolnosti, mieru zavinenia aj presnú príčinu nehody aktuálne vyšetruje polícia.

Tragédia hlboko zasiahla aj komunitu okolo elektronickej hudby na Slovensku. Ondrej bol producent a DJ známy pod prezývkou Elýščítat. Prvý album mu vyšiel v roku 2017 a vyslúžil si za neho nomináciu na Radio Head Awards v kategórii Debut roka. Pravidelne hrával po slovenských kluboch, pričom mnohí ho označovali za objav novej slovenskej experimentálnej scény.

"Ondrej nám bol veľmi blízky nielen hudobne, ale aj hodnotovo a ľudsky. Jeho výnimočné a energické dj sety spravili nezabudnuteľný prvý Priestor v parku,“ uviedli organizátori festivalu Priestor.

V čase nehody s ním v rádiu išiel rozhovor

Posledný príspevok hudobníka na sociálnej sieti odkazuje na jeho prednahratý rozhovor pre Radio_FM. "Dnes si o 19:00 nalaď Radio_FM. Prehodíme spolu aj pár slov, aj sa niečo dozvieš,” odkázal svojim fanúšikom. Práve približne o 19. hodine došlo k tragickej zrážke a je tak pravdepodobné, že s mamou v tej chvíli rozhovor počúvali.

V rozhovore hovoril o svojom zdraví a súčasnom nastavení. "Do roku 2024 som vykročil správnou nohou. Vnímam, že veci sa hýbu veľmi dobrým smerom, a som šťastný za to, ako to momentálne celé je“ povedal a pokračoval: "najväčšie klišé sú najväčšia pravda. Veď sa vraví, že v zdravom tele je zdravý duch. To je niečo, čo reálne pociťujem. Tiež pociťujem vďaku, lásku, pochopenie, sebaprijatie a následné zmierenie so samým sebou. Je to dosť dôležité, keďže sa to prelieva do života osobného či profesijného.”

Bolesť sa nedá opísať

Obrovský žiaľ aktuálne prežíva Ondrejov otec, ktorý napísal na sociálnej sieti odkaz. "Môj jediný a milovaný syn Ondrej už nežije. Bolesť sa nedá opísať. Navždy zostávaš v mojom srdci. Odpočívaj v pokoji. Ďakujem vopred za všetku sústrasť, motlitby a pomoc, hlavne duchovnú,“ uviedol.