Boris Susko trvá na dôvodnosti znižovania trestných sadzieb i zrýchlenom režime

Susko tvrdí, že znižovanie trestných sadzieb je dlhodobo diskutované a zmenu pripravovali aj predošlí ministri. "Táto novela filozoficky vychádza z tejto diskusie," uviedol s tým, že predložená novela upravuje tresty inak. Vyhlásil, že znižovanie výšky trestných sadzieb má posilniť možnosti ukladania primeraných a spravodlivých trestov. Prostriedok na udeľovanie spravodlivých trestov vidí v individualizácii. "O to sa hlavne snažíme, aby bola individualizácia trestu, aby mohol sudca individuálne zhodnotiť náležite, akým spôsobom bol spáchaný trestný čin a uložiť za to primeraný trest," povedal.

Strany KDH, PS a SaS sú proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, vyzvali ľudí na ďalšie protesty

Čo sa týka otázky ochranného liečenia a detencie, v tomto podľa Suska vychádza návrh z novely pripravenej za jeho predchodkyne Jany Dubovcovej. Odstrániť sa majú medzery tak, aby sa osoby s uloženým ochranným liečením nestrácali v systéme. Aj v oblasti prevencie sa odvoláva na návrhy svojich predchodcov. Tvrdí, že novelizácia reaguje aj na viaceré infringementy zo stany európskych orgánov voči Slovensku.

Pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vidí Susko viacero dôvodov. Úrad označil za zaujatú sústavu prokurátorov, kde sa politicky koncentrovala moc v takom rozsahu, že to nie je možné opraviť personálnymi zmenami. Začalo sa to podľa neho zmenou spôsobu voľby generálneho prokurátora. Tvrdí, že pod dozorom ÚŠP sa manipulovali trestné konania voči vtedajšej opozícii. Prokurátori ÚŠP podľa neho pravidelne obštruovali možnosť obvinených podať riadne opravné prostriedky a zdržiavali sťažnosti proti vzneseniu obvinenia až do podania obžaloby.

Grendel vidí v tom len vybavovanie beztrestnosti kamarátom

Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) naďalej vidí v novelizácii zámer vlády vybaviť beztrestnosť svojim nominantom a kamarátom. "Nemôžete byť taký nekompetentný, aby ste tým omáčkam verili," povedal ministrovi. Podotkol, že na znižovanie trestných sadzieb mal Smer-SD 12 rokov vládnutia v minulosti. Vtedy to však podľa neho nominantom strany neprekážalo. Zdôraznil tiež, že individualizácia pri rozhodovaní sudcov funguje aj v súčasnosti.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) vyhlásila, že filozofia Suskovho návrhu je úplne iná než pri návrhoch jeho predchodcov. Hovorí o zásadnej zmene trestnej politiky. Novelizácia podľa jej nej úplne inak nastavuje priestor sudcu na rozhodovanie. Tvrdí, že tí majú teraz riadne parametre a jasne stanovené pravidlá aj podľa závažnosti daných činov a aj podľa okolností.

Opozícia neprijala ani argumenty Suska na zrušenie ÚŠP. Štefan Kišš (PS) sa pýta, či k tomu existuje nejaká riadna analýza. Ján Hargaš a Branislav Vančo (obaja PS) podotkli, že ak sa má úrad zrušiť na základe rozhodnutí súdov o pochybeniach prokurátorov, či sa teda idú podľa tejto logiky rušiť všetky inštitúcie a úrady, ktoré niekedy zlyhali.