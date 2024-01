Kolíková označila zrýchlené rokovanie o trestnom zákone za hazard

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Tu sa dejú vážne veci. Naraz sa menia kľúčové veci, na ktorých je postavený celý Trestný zákon. A zaujímavé je, že sa mení len to, čo je v prospech páchateľov trestnej činnosti," tvrdí Kolíková. Pozerať sa podľa nej treba nielen na nastavenie trestov, ale celého procesu. Ten považuje v súčasnosti za ťažkopádny, čo môže sťažovať aj postavenie páchateľov pred súd. To podľa nej treba aktuálne riešiť.

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry kritizujú spôsob, akým sa používa paragraf 363 (Zdroj: Topky/Maarty)

Zdôraznila, že takýto vážny legislatívny text by nemal prichádzať bez diskusie s odborníkmi a dotknutými subjektmi. Argumenty vlády na takéto zásadné zmeny označila za "rozprávky starej matere". Pýta sa, prečo radšej vláda nevyužila pripravený zámer novelizácie, ktorá prešla aj medzirezortným pripomienkovým konaním a osvojili si ho i predošlí ministri spravodlivosti.

Kolíková odmieta aj argumenty predkladateľa, že novelizácia má náš trestný systém priblížiť zahraničiu a európskym štandardom. Upozornila, že pri navrhovaných zmenách sa budú môcť bohatí a skorumpovaní ľudia vykúpiť z trestov. "Celá právna úprava je postavená tak, že vytvára tlak na sudcu, aby najprv zvážil podmienečný trest, ak to nie je možné, tak peňažný trest, a ak to nie je možné, domáce väzenie. A toto je bez ohľadu na to, o aký závažný trestný čin ide. A to je bezprecedentné," povedala. Je podľa nej v poriadku zvažovať alternatívne tresty, ale nie pri akomkoľvek trestnom čine.

Ako príklad uviedla, že pri praní špinavých peňazí by v súčasnosti páchateľovi nad hranicou 130-tisíc eur hrozil trest 12 až 20 rokov odňatia slobody. Po novom by mu podľa jej slov pri hranici nad 750-tisíc hrozil trest tri až desať rokov, a to s možnosťou podmienky či peňažného trestu.