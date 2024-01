Búrlivý vietor spôsobuje problémy: Komplikácie v doprave aj lietajúce stromčeky! TU bude poriadne mrazivo

V obci Rozhanovce hlásia v dôsledku silného vetra problémy (Zdroj: Facebook/Obec Rozhanovce)

BRATISLAVA - Zima udrela v plnej sile a na príjemné počasie môžeme aktuálne zabudnúť. V okrese Košice sa v nedeľu večer vyskytli problémy v dôsledku silného vetra a problémy s nepriaznivým počasím pravdepodobne neskončia ani v pondelok, keďže okrem výstrah pred silným vetrom si v severných okresoch Slovenska treba dávať pozor aj na tvorbu závejov. V okrese Čadca treba celý deň rátať s nízkymi teplotami od -15 do -19 stupňov Celzia.

Takmer 2-tisíc odberných miest na vymedzenom distribučnom území Východoslovenskej distribučnej (VSD) v súčasnosti nie je zásobených elektrinou. Dôvodom je veterné počasie. Uviedla to hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že nedeľné (7. 1.) poruchy zasiahli takmer 20-tisíc odberných miest. Niektoré poruchy sa vyskytli aj v pondelok.

Počas nedele vzniklo kumulatívne na elektroenergetických zariadeniach VSD viac ako sto porúch, a to na zariadeniach vysokonapäťovej (VN) aj nízkonapäťovej úrovne. V pondelok dopoludnia evidujú 12 porúch na VN zariadeniach.

Na cestu v Hričovskom Podhradí v okrese Žilina sa zosunula pôda. Úsek je aktuálne neprejazdný. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovala žilinská krajská polícia. Podľa ďalších zverejnených informácií ide o cestu tretej triedy v časti Medziskalie smerom na Paštinu Závadu. "Na mieste robíme opatrenia na obnovenie premávky," dodali policajti.

V dôsledku pretrvávajúcich zrážok sa v priebehu noci výrazne zvýšila aj hladina rieky Žitava pri Vrábľoch v okrese Nitra. Voda zaplavila úsek cyklotrasy pod mostom vo Vrábľoch, informuje radnica. Situáciu monitorujú členovi Dobrovoľného hasičského zboru Dyčka - Vráble.

V obci Tupá v okrese Levice neďaleko Šiah sa vybrežila voda z koryta rieky Štiavnica. Voda zaplavila priľahlú inundáciu v mieste, kde je ochranná hrádza prerušená železničným násypom, informoval Slovenský vodohospodársky podnik. Pracovníci vodohospodárskeho podniku križovanie uzavreli vrecami s pieskom, čím sa pokúsili predísť vybreženiu. Železničný násyp je však vybudovaný z hrubej štrkodrvy, čo je priepustný materiál. Voda začala presakovať a zaplavovať intravilán cez podložie železničného násypu, potvrdili vodohospodári.

Výstrahy pred silným vetrom a tvorbou závejov

V pondelok treba na mnohých miestach Slovenska počítať so silným vetrom. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Vietor sa tam môže pohybovať rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okresoch Brezno, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov vydal SHMÚ pred vetrom výstrahu druhého stupňa. Rýchlosť vetra tam môže dosahovať 85 až 105 kilometrov za hodinu.

Na severe krajiny si treba dať pozor na tvorbu snehových jazykov a závejov. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov a Spišská Nová Ves. Výstrahy platia až do utorok

Počasie komplikuje dopravu, pozor na spadnuté stromy a primzrnuté chodníky

Horský priechod Dobšiná (Dobšinský kopec) je pre kamióny uzavretý. Cesta III/1570 v úseku Hronovce - Malé Ludince je do odvolania uzavretá z dôvodu zaplavenia vozovky. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk. Na ceste II/534 na hranici okresov Rimavská Sobota - Revúca, Revúca - Brezno a na cestách III. triedy v okolí Liptovských Matiášoviec treba počítať so zľadovateným snehom.

Medzi Jarabou a Mýtom pod Ďumbierom je na ceste spadnutý strom, informuje Zelená vlna a dodáva, že vodiči prejdú striedavo. V Košiciach na križovatke Hlinkova a Vodárenská nefungujú semafory, pozor si preto treba dávať na kolízne situácie.

Ďalšej Zelená vlna informuje, o spadnutom strome na ceste za Košickou Belou smerom do Košíc, úsek je neprejazdný. Zelená vlna ráno v pondelok o piatej informovala aj o spadnutom strome na ceste I/79 medzi Kráľovským Chlmcom a Svätušami.

Pre silné sneženie je dohľadnosť v lokalitách Pastierske a Štrba znížená do 100 metrov. V okrese Námestovo a v okolí Trstenej sa pre silný vietor a klesajúcu teplotu môžu vytvárať na cestách snehové jazyky a poľadovica. Cesta II/531 v úseku Tisovec - Červená Skala je uzavretá pre kamióny.

Viaceré úseky ciest a chodníkov v Ružomberku sú v pondelok ráno primrznuté. Samospráva na sociálnej sieti vyzvala vodičov a chodcov, aby si pri presune cez mesto dávali pozor. "Mechanizmy Technických služieb Ružomberok zabezpečujú zimnú údržbu od neskorých nočných hodín prakticky nepretržite. Napriek tomu sa vždy nájdu úseky ciest a chodníkov, ktoré potrebujú väčšiu pozornosť," vysvetlil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Hasiči mali v nedeľu v súvislosti so silným vetrom v Prešovskom kraji päť výjazdov. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov z ciest. Hasiči z Hasičskej stanice Vranov nad Topľou zasahovali dvakrát a po jednom výjazde mali hasiči zo Sniny, Humenného a Beharoviec. "Celkom bolo nasadených 14 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s piatimi kusmi hasičskej techniky," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

Problémy s počasím hlásia Košice a okolie

Z dôvodu mimoriadne silného vetra až do odvolania uzavreli prístup na Verejný cintorín v Košiciach. Informovala o tom Správa mestskej zelene na sociálnej sieti. "Odporúčame vyhnúť sa tiež akýmkoľvek návštevám verejných parkov v meste," uviedla. Mesto v súvislosti s veterným počasím eviduje aj niekoľko nefunkčných semaforov.

Na košickom letisku zaznamenali v nedeľu meteorológovia priemernú rýchlosť o sile búrlivého vetra s hodnotou až 67 km/h (18,5 m/s), nárazy boli o niečo silnejšie. "Takýto vietor spôsobuje aj škody, zvýšte preto opatrnosť a podľa možností si zabezpečte majetok, keďže silno veterno bude v oblasti Košického kraja a blízkeho okolia aj v noci a zajtra, dokonca ešte trochu zosilnie," uviedol v nedeľu večer SHMÚ na sociálnej sieti.

Predpovede meteorológov už z nedele sa naplnili a problémy s počasím na záver víkendu vo večerných hodinách hlásili obce pri Košiciach. V obci Rozhanovce vietor spôsobil viacero škôd, hasiči pomáhali najmä pri popadaných stromoch v záhradách, či poškodenej streche. Približne o deviatej večer obec informovala, že sa pre silný vietor nedarí nájsť poruchu na vedení verejného osvetlenia a bez osvetlenia budú minimálne do pondelka.

V obci Chrastné došlo v dôsledku nepriaznivého počasia k poruche na elektrickom vedení verejného osvetlenia. "Vzhľadom na pretrvávajúci vietor a množstvo porúch s tým súvisiacich sa to VSD bude snažiť odstrániť v čo najkratšom čase," informovala v nedeľu večer obec cez sociálnu sieť.

Ako informovala Košická detská historická železnica, silný vietor v Čermeli si v nedeľu podvečer poddal jeden zo stromov v jej blízkosti. "Spadnutý strom našťastie minul všetky vozne a budovy, odnieslo si to len oplotenie cyklochodníka, ktorý je v dôsledku tejto udalosti dočasne nepriechodný," priblížila.

Košičania tiež upozorňovali na lietajúce vianočné stromčeky, informuje Korzár. Dôvodom je, že v pondelok sa má začať s ich zberom, preto ich ľudia vyložili ku kontajnerom, odkiaľ ich odnášal vietor.

Pozor aj na vietor na horách, za víkend tam napadlo 20 centimetrov snehu

V okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina môže vietor na horách dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vydaná bola výstraha prvého stupňa. V okrese Brezno bola pred vetrom na horách vydaná výstraha druhého stupňa. Jeho rýchlosť môže v nárazoch dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.

V slovenských pohoriach za uplynulé dva dni pribudlo do 20 centimetrov nového snehu. Platí mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Hlavným problémom je podľa Krajčího vetrom previaty sneh. "Nebezpečné sú strmé žľaby najvyšších polôh, kde vietor ukladá snehové dosky a vankúše. Zvlášť nebezpečné môžu byť lokality pod skalnými stenami, kde sa miestami nachádzajú vrstvy krúpok, ktoré predstavujú slabú vrstvu a potenciálnu klznú vrstvu lavín," upozornil. Samovoľné lavíny HZS neočakáva, môžu sa však objaviť splazy v skalných stenách alebo veľmi strmých žľaboch.

Krajčí dodal, že povrch snehovej pokrývky je suchý a nad pásmom lesa vetrom ubitý do dosiek. Pod novým snehom sa nachádza tvrdá ľadová vrstva. "Táto kombinácia môže byť z hľadiska lavín nebezpečná. Pod skalnými stenami sa v profile nachádzajú aj krúpky, ktoré tiež môžu byť slabou vrstvou," podotkol.

Extrémne problémy s počasím zažívajú aj u našich susedov

Silný vietor v nedeľu spôsobil materiálne škody vo viacerých regiónoch Maďarska. Najviac vyvrátených stromov a poškodených striech budov bolo v západnom Zadunajsku a na severovýchode krajiny. Pre agentúru MTI to uviedlo riaditeľstvo Úradu civilnej ochrany.

Vo Vašskej, Veszprémskej, Zalianskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej stolici komplikovali dopravu vyvrátené stromy na cestách, pričom na niektorých miestach boli polámané aj stĺpy elektrického vedenia. Vietor trhal aj elektrické vedenia a poškodil strechy. V Zalianskej stolici v oblasti obce Vonyarcvashegy volali dvakrát hasičov na pomoc pri odstraňovaní vyvrátených stromov na koľajnice.

Vlna mrazivého počasia zasiahla aj Poľsko. Teplota v oblasti Suwalki na severovýchode krajiny klesla v pondelok ráno na mínus 19,4 stupňa Celzia. Na sociálnej sieti X to uviedol poľský Ústav pre meteorológiu a vodné hospodárstvo (IMGW). Pre silný vietor dosahovala pocitová teplota vzduchu v oblasti Suwalki mínus 28 stupňov Celzia. IMGW dodal, že "najteplejšie" bolo blízko mesta Šwinoujšcie na pobreží Baltského mora na severozápade krajiny, kde teplota dosahovala mínus 2,5 stupňa Celzia.

Očakáva sa, že teploty v severovýchodnej časti krajiny počas dňa stúpnu na mínus 14 stupňov Celzia. Silné mrazy by tu mali byť až do stredy 10. januára, pričom teploty sa budú pohybovať v rozsahu od mínus 25 do mínus 15 stupňov Celzia.

Polícia radí, ako šoférovať pri zasneženej či zľadovatelej vozovke

Pri samotnej jazde treba brať do úvahy, že vozovka pokrytá snehom a v najhoršom prípade ľadom má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. "Nechajte si preto skutočne bezpečný odstup od auta pred vami. So snehom sa spája aj nebezpečenstvo vzniku koľají. Ak sa v nich ocitnete, pamätajte, že pri ich prechádzaní môžete ľahko dostať šmyk a preto sa radšej držte v ich stope," uvádza polícia.

Klzká vozovka vás môže zaskočiť aj v prípade prudkého brzdenia. Pri ňom sa môžu zablokovať kolesá a auto môže dostať šmyk. „Hoci je dnes väčšina vozidiel vybavená ABS a k zablokovaniu kolies nedôjde, je bezpečnejšie jazdiť plynule a využívať brzdenie motorom, hlavne pri jazde z kopca. Riziko šmyku číha aj v zákrutách – recept, ako sa mu vyhnúť, znie: pred zákrutou spomaliť, zaradiť nižšiu rýchlosť a opatrne zabočiť," vysvetľuje.

Istou výzvou sa môže pri snehovej pokrývke stať aj jazda do kopca. Aby na ňom vodiči neuviazli, treba ho vychádzať pomaly a plynule. "Keď sa to predsa len nepodarí a vy zostanete stáť, rozbehnúť sa smerom hore bude zrejme problém," uvádza polícia. Pomôžu vám s tým snehové reťaze alebo možnosť zísť späť na rovinu a skúsiť to znova.