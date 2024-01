Na Slovensko sa valí hotová pohroma: Sneženie, silné mrazy a extrémny vietor! Kde a kedy sa na zmenu pripraviť?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Aktuálne sa na severe Európy dejú zaujímavé veci. Na viacerých miestach Fínska a Švédska totiž klesá teplota aj k -40 stupňom Celzia, a to ako v noci, tak aj cez deň. Môže za to fakt, že v súčasnosti do týchto oblastí nepreniká veľa slnečného žiarenia a tak sa ani atmosféra neotepľuje. Ba naopak, spôsobuje to, že tlaková výš, ktorá do severnej Európy priniesla tieto mrazy, ešte zmohutnela. Teraz mieri k nám a meteorológovia už teraz informujú, že bude ovplyvňovať počasie aj v našich končinách. Čo sa pre nás zmení?

Meteorológovia zvyčajne na predpovede používajú teploty v tlaku 850 hPa, ktorý sa objavuje v nadmorských výškach do 1500 metrov. Avšak, tlaková výš je v súčasnosti tak rozsiahla, že najchladnejšie je v nižších polohách, a preto pri pozorovaní vychádzajú z teplôt v 950 hPa, ktorý sa objavuje do 500 metrov nad morom.

Tlaková výš sa následne zo Škandinávie bude presúvať smerom na juh Európy, avšak nebude jediná. Narazí totiž na tlakovú níž, ktorá smeruje z juhu na východ. Avšak, ako bude studený vzduch tiecť na naše územie, narazí tlaková výš na pohoria, ktoré budú blokovať postup ďalej do nižších polôh. Má to však ale. "Studený vzduch by tak nemal dôvod prúdiť ďalej na juh, no cez južnú Európu sa bude zároveň presúvať rozsiahla tlaková níž ďalej na východ, ktorá ešte zvýrazní rozdiely v tlaku vzduchu a zosilnie prúdenie smerom do níže. A toto zosilnenie bude najvýraznejšie práve v lokálnych zníženinách medzi pohoriami, keďže zároveň pôjde o tok blokovaný pohoriami," vysvetľujú odborníci z SHMÚ.

Mimoriadne silný vietor

Chladný vzduch bude pocitovo ešte nižší kvôli silnému vetru zo severu. Najchladnejšie pritom bude vo Východoslovenskej nížine, Košickej a Popradskej kotline, na hornom Horehroní, ale aj v oblastiach na krajnom západe v údolí Váhu, prípadne na Záhorí. Práve spomínané oblasti by sa mali pripraviť aj na silný nárazový vietor.

"Presne opačným spôsobom sa blokovanie prúdenia studeného vzduchu prejaví v záveterných oblastiach, čo bude zreteľné najmä v úvodných hodinách ochladzovania. Pri tomto type poveternostnej situácie to typicky býva na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického kraja," dodali odborníci. Podľa prgnóz by v pondelok 8. januára o 7. hodine ráno malo byť na väčšine západnej časti Slovenska do -10 stupňov Celzia pri tlaku 950 hPa, s výnimkou juhu Slovenska, kde bude do -4 stupňov Celzia. Naopak, na východe krajiny teplota klesne pod -15 stupňov Celzia. Inými slovami - denné teploty na západe krajiny a krajnom východe budú klesať k -4 stupňom Celzia, na juhu Slovenska sa budú držať okolo nuly a na severe a východe Slovenska bude najchladnejšie, pričom teplomer bude ukazovať do -12 stupňov Celzia.

Najsilnejší vietor by mal fúkať stredným Slovenskom, pričom môže dosahovať rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu. Na zvyšku Slovenska bude fúkať vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. Podľa portálu imeteo.sk sa môžu Slováci tešiť aj na sneh. Snežiť by malo v nedeľu do rána, najmä na západe a severe krajiny. Naopak, na východe by malo pršať. Následne sa garde obráti a sneh sa presunie aj na východ. Mrazy by tu mali podľa prgnóz vydržať asi do konca pracovného týždňa.

