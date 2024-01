Severnú Európu zasiahla treskúca zima: Teploty klesajú pod -40 stupňov Celzia! Pozor, TOTO sa valí na Slovensko

(Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Aj keď to tak u nás nevyzerá, stále je u nás zima. Naposledy snežilo deň pred Vianocami, pričom biela perina sa u nás udržala necelých 24 hodín. V súčasnosti však teploty pripomínajú skôr začiatok jari. No na severe Európy riešia úplne iné problémy - treskúce zimy a teploty klesajúce k -40 stupňom Celzia. Avšak pozor, aj na Slovensko sa valí veľké ochladenie! Kedy dorazí?

Od Vianoc to na Slovensku nevyzerá, akoby tu bola zima, ba naopak - akoby ku nám už zavítala jar. Denné teploty sa šplhajú až k 10 stupňom Celzia a nie je nič nezvyčajné, že niektorí ľudia odložili zimné bundy do šatníkov. Kým my však nadávame na vysoké teploty, obyvatelia severných krajín riešia opačný problém. Prišla k nim totiž doslova treskúca zima.

High pressure over Finland with cold air moving over open water. Lake effect snow expected in blue area.🌨️🌨️ pic.twitter.com/OpJjTFVw7U — Väderviskaren (@perss0nerik) January 1, 2024

Za mimoriadne nízke teploty môže tlaková výš, ktorá spôsobuje, že ortuť teplomera klesá hlboko pod nulu. Napríklad, v noci z pondelka na utorok bolo vo Fínsku a v severnej polovici Švédska -37 stupňov Celzia. Avšak, najnižšia nameraná teplota bola na pohraničí Švédska a Fínska, kde teplota klesla až k -40 stupňom Celzia. Meteorológovia z SHMÚ upozorňujú na to, že ide o oblasti, kde je v súčasnej dobe cez deň slabé alebo žiadne slnečné žiarenie, čo spôsobuje, že teploty rapídne nestúpnu ani počas dňa. V utorok okolo poludnia sa "vyšplhala" k -30 stupňom Celzia. Ide pritom o dosiaľ najsilnejšie mrazy tohoročnej zimy.

Good morning! Very cold weather continues throughout #Finland on Tuesday. pic.twitter.com/ooW5Nezfyy — Yle News (@ylenews) January 2, 2024

V dedine Nikkaluokta na severe Švédska, kde žije domorodé sámske obyvateľstvo, ukazoval teplomer v utorok ráno mínus 41,6 stupňa. "Je to najnižšia teplota, akú sme dosiaľ túto zimu namerali," povedal švédskej verejnoprávnej televízii SVT meteorológ SVT Nils Holmqvist. Podľa neho na severe Švédska bude pomerne chladné počasie pretrvávať aj v nachádzajúcich dňoch. Mrazy spôsobili na severe Švédska aj značné problémy v železničnej doprave, informovali železničné spoločnosti. Teploty pod mínus 30 stupňov zaznamenali aj na viacerých miestach Laponska. Mrazivo je aj vo fínskom hlavnom meste Helsinki, kde by sa mala tento týždeň pohybovať teplota v rozmedzí od mínus 15 do mínus 20 stupňov.

"Určite sa mnohí pýtate, kedy príde zima aj k nám. K studenej zimnej situácii u nás typicky dochádza vtedy, ak je v severnej a/alebo východnej Európe studená vzduchová hmota už skôr, aby pri vhodnej synoptickej situácii bolo vôbec možné jej preniknutie aj do našej oblasti. A teraz to začína vyzerať viac a viac reálne už na prelome tohto a nasledujúceho týždňa," napísali na sociálnej sieti.

Ochladí sa aj na Slovensku

Podľa aktuálnych prognóz by sa malo byť teplému počasiu nateraz koniec. Od štvrtka sa začne postupne ochladzovať a už v pondelok by denné teploty mali klesnúť pod nulu. Napríklad, v pondelok by mali byť -2 stupne Celzia, v noci by teploty mali klesnúť až k -10 stupňom Celzia. Spolu s nízkymi teplotami by však mal fúkať aj silný vietor, ktorý spôsobí, že pocitovo bude ešte chladnejšie.

