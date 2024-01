Som spokojný, že nastavené projekty v rezorte obrany pokračujú, tvrdí Jaroslav Naď

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nateraz preukazuje, že predvolebné reči o nebezpečenstve spojeneckých vojsk na Slovensku, nutnosti prehodnotiť nákupy techniky, nevýhodnosti obrannej dohody s USA či okamžité zastavenie pomoci Ukrajine po nástupe do vlády boli len "ľúbivé" prázdne sľuby, ktorými boli oklamaní voliči. Bývalý šéf rezortu a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď to uviedol v koncoročnom hodnotení.

"Som spokojný, že všetky projekty tak, ako som ich nastavil spolu s kolegami, pokračujú. Že vojenská pomoc Ukrajine zo Slovenska prúdi naďalej, že Smer dnes ďakuje za ochranu vzdušného priestoru Čechom, Poliakom a Maďarom, aj keď ju predtým kritizoval, a že pán Kaliňák má pekné fotky so spojeneckými vojakmi na Lešti plné podaných rúk a úsmevov," komentoval Naď. Vystihuje to podľa neho politiku strany. Zároveň to považuje za potvrdenie, že rozhodnutia za jeho vedenia boli absolútne správne a výhodné.

Heger nebude opäť kandidovať za predsedu Demokratov, zvažuje to Naď (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

O realizácii konkrétnych krokov pre posilnenie bezpečnosti, modernizačných aktivitách, podpore vojakov či ďalších projektoch za súčasného ministra zatiaľ nevie. Programové vyhlásenie vlády považuje exminister za materiál prázdnych fráz. "Chýbajú v ňom konkrétnosti a som presvedčený, že materiál písal človek, ktorý nikdy v oblasti obrany a bezpečnosti nepôsobil," skonštatoval. Pozorne chce sledovať udržanie sľúbených dvoch percent HDP na obranu. Zaujíma ho tiež reálnosť sľubu zabezpečiť vlastnú protivzdušnú obranu.

Za extrémne dôležité pre bezpečnosť Slovenska označil, aby civilné vedenie rezortu plné straníkov, nie odborníkov, našlo istý súlad s vojenskou časťou vedenia. "Čo by bol doslova čierny scenár a čo si myslím, že bude jednou z výziev vo vnútri rezortu, že minister bude vojakov tlačiť do technických riešení, obstarávaní, ktoré budú vyhovovať konkrétnym ľuďom na úkor transparentnosti a bezpečnosti. Chcem sa mýliť, skúsenosti z minulosti sú však až príliš intenzívne," uviedol Naď.