Mesiac december bol po teplotnej stránke normálne až nadnormálne teplý

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Mesiac december bol po teplotnej stránke na celom území Slovenska normálne až nadnormálne teplý. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od 0,5 stupňa Celzia v Spišských Vlachoch do plus 2,6 stupňa Celzia v Kuchyni. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia uplynulého mesiaca na sociálnej sieti Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).