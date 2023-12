Matúš Šutaj Eštok očakáva upokojenie situácie v polícii, za zmenami si stojí

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si stojí za spôsobom, akým urobil po nástupe do funkcie zmeny vo vedení polície. Verí, že Policajný zbor vedú dnes správni ľudia na čele s prezidentom Ľubomírom Solákom, viceprezidentom Ivanom Hapštákom a šéfom Úradu inšpekčnej služby Branislavom Zurianom. Aj vďaka týmto personálnym výmenám očakáva, že situácia v polícii sa upokojí. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

"V rámci tých najvyšších manažérskych pozícií, ako je policajný prezident alebo viceprezident, som iba využil zákon, ktorý zmenila ešte predchádzajúca vláda, a odvolal som bývalého prezidenta aj spolu s celým vedením," skonštatoval Šutaj Eštok. Ako poukázal, sú to ľudia, za ktorých ako minister nesie plnú zodpovednosť.

K ďalším krokom po nástupe do funkcie povedal, že robil iba to, čo mu kázal zákon. "Od začiatku som hovoril, že zákon bude platiť pre všetkých policajtov rovnako. Tí, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu, budú postavení mimo služby," komentoval. Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich.

Minister odvolal z funkcie aj policajného prezidenta Štefana Hamrana. Zrušil aj posty policajných viceprezidentov. Zároveň zaviedol novú funkciu policajného viceprezidenta pre oblasť migrácie, operatívu a riadenie služieb. Pre čistky v polícii a porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo služby iniciovala v novembri opozícia odvolávanie ministra v parlamente. Na vyslovenie nedôvery nemala dostatok hlasov.