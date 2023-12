Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu vodného zákona

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa predĺži. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov bude o to môcť požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2032, pôvodný návrh rátal s termínom 31. decembra 2028. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok (26. 12.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval jej hovorca Martin Strižinec.