SHMÚ upozorňuje na hmlu a vietor na horách: Vydané boli aj výstrahy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Kseniya_Milner)

archívne video

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Týka sa oblastí nad pásmom lesa.Vietor tu môže miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže byť do 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. Výstraha predbežne platí v sobotu do 15.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)

Hmla sa môže vyskytnúť na väčšine územia Slovenska s výnimkou niektorých okresov na juhozápade krajiny. Ojedinele môže byť v dôsledku vytvorenej hmly dohľadnosť od 50 do 200 metrov. Výstraha platí predbežne do 13.00 h.V platnosti sú naďalej aj hydrologické výstrahy pred možnou povodňou. V rámci okresov Malacky a Michalovce platí druhý stupeň výstrahy. V okrese Senica, južnej časti okresu Nové Zámky a v oblasti Bratislavy platí najnižší stupeň výstrahy.

Na veľkej časti územia Slovenska je z dôvodu hmiel znížená dohľadnosť

Na veľkej časti územia Slovenska je z dôvodu hmiel znížená dohľadnosť na 100 až 200 metrov. Do 50 metrov je dohľadnosť v lokalitách Ďurďošík, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Jelšava. Slovenská správa ciest (SSC) o tom v sobotu informovala na webe zjazdnost.sk.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú podľa SSC na území Slovenska zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.

Rovnako sú na tom aj cesty prvej až tretej triedy. "Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska sa na vozovkách môže nachádzať vrstva utlačeného až zľadovateného snehu do hrúbky jedného až dvoch centimetrov," upozorňuje SSC.Zjazdné sú aj horské priechody (HP), povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. "Na HP Vrchslatina sa nachádza zľadovatený sneh hrúbky dva centimetre," informujú cestári.