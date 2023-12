Vláda sa zľutovala nad fajčiarmi, daň z tabaku raketovo neporastie! TAKTO budú vyzerať nové sumy

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Vláda, ktorá na svoje kreslá zasadla len nedávno, už k 1. januáru nového roka navrhuje zásadné zmeny, ktoré by mali sanovať, podľa mnohých expertov, katastrofálny štátny rozpočet. Balík konsolidačných opatrení zahrňuje napríklad aj zrušenie jedného zo štátnych sviatkov, či vyššie dane, ktoré by mali v budúcom roku do štátnej pokladnice priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. V hľadáčiku politikov boli aj fajčiari, ktorí si v priebehu budúceho roka mali za cigarety či iné tabakové výrobky priplatiť výrazne viac. Zmena návrhu však naznačuje, že sa nad nimi zľutovali.