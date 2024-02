Severné Taliansko prijíma obmedzenia: Snaží sa bojovať proti smogu

The state of #airquality in Northern #Italy from space.

The #Copernicus #Sentinel3 on Feb. 19 shows clearly fog and smog. The #Sentinel5p NO2 average map (11-18 feb) confirms the poor air quality in the period.

Inquinamento e nebbia in #pianurapadana da satellite.#Milan @wmo pic.twitter.com/oiZVDG8kn7