Podľa Žigu treba prijať rozpočet: Je možné, že o Úrade špeciálnej prokuratúry sa bude rokovať v januári

Peter Žiga (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Prioritou vládnej koalície je prijať návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 ešte do konca roka, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu. Tomu sa prispôsobí priebeh aktuálnej 6. schôdze Národnej rady (NR) SR. Novinárom to vo štvrtok povedal podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Za jednu z alternatív označil možnosť, že by sa o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rokovalo až v januári.