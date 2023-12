V europarlamente bolo veselo: Beňová kričala na kolegov v Štrasburgu, schytal to aj komisár!

Monika Beňová kričala na kolegov v europarlamente. (Zdroj: Facebook/Monika Beňová)

BRATISLAVA - Možno ste ešte nikdy neboli v europarlamente, no vedzte, že aj slovenské osadenstvo to tam vie poriadne roztočiť, a to až tak, že ostatní sa len mlčky prizerajú. Najnovším dôkazom je europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová, ktorá sa kvôli téme rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) dokonca so zvýšeným obrátila na samotného komisára pre spravodlivosť a v takmer prázdnej sále, kde sa nachádzali hlavne slovenskí europoslaneckí hráči, sa to poriadne ozývalo.