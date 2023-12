AKTUÁLNE Vláda schválila štátny rozpočet: Deficit bude atakovať 6 percent HDP! Kam pôjde najviac peňazí?

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Je to tu! Vláda dnes schválila návrh štátneho rozpočtu. Deficit verejných financií by mal klesnúť na 5,97 % HDP, čo je 7,84 miliardy eur. Do čoho bude Slovensko tento rok najviac investovať a kde naopak ušetríme? Pozrite si prehľad najnovších výdavkov, ktoré vláda plánuje pre jednotlivé štátne inštitúcie a ministerstvá.

Archívne video: Cielime na rozpočet s deficitom 5.97 % HDP čiže 7.84 miliardy eur, dlh bude stúpať až do roka 2027, tvrdí Kamenický

Cielime na rozpočet s deficitom 5.97 % HDP čiže 7.84 miliardy eur, dlh bude stúpať až do roka 2027, tvrdí Kamenický

Celkové výdavk y v sociálnej oblasti sú vo výške 17,8 miliardy eur

V oblasti sociálnych vecí a podpore zamestnanosti sú celkové výdavky na budúci rok vypočítané na 17,8 miliardy eur. Prostriedky sú vyčlenené napríklad na financie na transformáciu doterajšieho 13. dôchodku, pomoc vlády so splátkami hypoték či na rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. V návrhu rozpočtu sú vyčlenené zdroje na výplatu plnohodnotných 13. dôchodkov vo výške 823 miliónov eur. Sú v tom zahrnuté okrem dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou (SP) aj invalidné a sociálne dôchodky, ktoré hradí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Pri učení sumy 13. dôchodku sa bude vychádzať z priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, čo predstavuje pri starobnom dôchodku sumu 606 eur.

(Zdroj: Getty Images)

Pre opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima od 1. júla tohto roka rastú aj minimálne dôchodky. Stane sa tak aj v dôsledku zvýšenia základnej sumy minimálneho dôchodku zo 136 % na 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. októbra 2023. Vplyv legislatívnych zmien na rozpočet v roku 2024 je vo výške 33,1 milióna eur. Rodičia, ktorých deti neboli prijaté do štátnej škôlky z kapacitných dôvodov, majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na tento účel boli do návrhu rozpočtu zapracované výdavky na rok 2024 v sume 136 miliónov eur.

Na pomoc pre ľudí, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky narastú úroky, a tak aj splátka, je v budúcoročnom rozpočte alokovaná suma 64 miliónov eur. Rozpočet v sociálnej oblasti počíta aj so zmenami v poskytovaní príspevku na bývanie v súlade s novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi, účinnou od 15. júla tohto roka. Na budúci rok ide o sumu 19,8 milióna eur. Rezort práce vynaloží na zvýšený finančný príspevok pre poskytovateľov sociálnych služieb v roku 2024 vyše 238 miliónov eur. Finančná podpora sa zvyšuje aj pre štátne a neštátne centrá pre deti a rodiny a pre profesionálnych rodičov. Na tento účel bolo v návrhu rozpočtu kapitoly MPSVR SR zabezpečených dodatočných 14,5 milióna eur. Pre profesionálnych rodičov zabezpečí vláda dodatočné zdroje v sume 2,2 milióna eur.

Na oblasť vzdelávania pôjde takmer 4,9 miliardy eur

Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by v roku 2024 malo ísť 4,86 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v utorok schválila vláda. Normatívne výdavky na regionálne školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na rok 2024 by mali byť dofinancované na 166,6 milióna eur. V nadväznosti na novelu školského zákona sa navrhujú financovať opatrenia v roku 2024 v celkovej sume 100,7 milióna eur.

Britskí riaditelia stredných škôl zaviedli digitálne hodiny do tried, kde žiaci vykonávajú testy. (Zdroj: gettyimages.com)

V súvislosti s dlhodobým zámerom pre oblasť vysokých škôl (VŠ) by sa mali budúcoročné výdavky zvýšiť na 47,3 milióna eur. Zároveň sa majú zvýšiť finančné prostriedky na prevádzku verejných VŠ z dôvodu nárastu cien energií v roku 2024 na 21,5 milióna eur. Zvyšuje sa podpora financovania výskumu, vývoja a inovácií v súlade so schválenou Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií. Zapojením financovania zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR, Programu Slovensko a štátneho rozpočtu by mali byť výskum, vývoj a inovácie podporené v roku 2024 celkovo sumou 227 miliónov eur. Celkové výdavky Slovenskej akadémie vied sú na rok 2024 rozpočtované na 125,7 milióna eur.

Na dopravu a rozvoj bývania pôjde v budúcom roku 3,49 miliardy eur

Na dopravu a rozvoj bývania v budúcom roku pôjde 3,49 miliardy eur. Do dopravnej infraštruktúry bude smerovať spolu 1,88 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok na svojom výjazdovom rokovaní schválila vláda SR. Na výstavbu a obnovu cestnej infraštruktúry pôjde z rozpočtu celkovo 733 miliónov eur. Investície sa budú vykonávať podľa schváleného harmonogramu prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia a modernizácia mostov na cestách prvej triedy.

Na výstavbu a obnovu železničnej infraštruktúry je vyčlenených 107 miliónov eur na prípravu a výstavbu projektov železničnej infraštruktúry. Na prevádzku železníc a zabezpečenie dopravných služieb vo verejnom záujme v roku 2024 pôjde 920 miliónov eur s medziročným nárastom zdrojov o 227 miliónov eur, z čoho sa zabezpečuje okrem prevádzky aj odložená údržba železničnej infraštruktúry, píše sa v návrhu rozpočtu.

(Zdroj: pixabay)

Na podporu bývania je v rozpočte vyčlenených 51,2 milióna eur, ktoré majú ísť najmä na výstavbu a obnovu bytového fondu. V rozpočte pre ministerstvo dopravy sú zahrnuté aj výdavky na príspevok za poskytnutie ubytovania odídencov z Ukrajiny v objeme 45,7 milióna eur. Na územné plánovanie a výstavbu je vyčlenených 61,5 milióna eur. Tieto peniaze majú ísť na znižovanie administratívnej záťaže, zjednodušovanie stavebného povolenia prostredníctvom elektronizácie a digitalizácie dát v oblasti územného plánovania a výstavby.

Obranné výdavky by mali dosiahnuť 2,63 miliardy eur

Obranné výdavky by mali v roku 2024 dosiahnuť celkovo 2,63 miliardy eur. Predstavuje to dve percentá HDP, čo je v súlade so záväzkom členských štátov NATO. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. "V rámci výdavkov rezortu obrany sa rozpočtujú prostriedky celkovo v sume 2,61 miliardy eur," uviedol kabinet.

Ako priblížil, financie budú smerovať najmä na činnosť ozbrojených síl, vrátane operácií medzinárodného krízového manažmentu, náležitosti súvisiace s personálom, nevyhnutnú prevádzku, vrátane údržby a opráv dopravných prostriedkov, rutinnej a štandardnej údržby špeciálnych strojov a správy nehnuteľného majetku, medzinárodné záväzky voči NATO a Európskej únii, zabezpečenie transferov nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám a na činnosť 11 rozpočtových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

(Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer )

V rámci celkových výdavkov rezortu sú zahrnuté prostriedky na rozvoj obrany vo výške 877 miliónov eur, určené najmä na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu, rozvoj infraštruktúry a rozvoj komunikačných a informačných systémov. Financie budú určené aj na zabezpečenie financovania najväčších investičných projektov, ktorými sú viacúčelové taktické lietadlá, pásové bojové vozidlá a bojové obrnené vozidlá 8x8.

Na rozpočtové rezervy vyčlenili takmer 2,5 miliardy eur

V rámci rozpočtových rezerv na rok 2024 sa alokuje čiastka vo výške 2.492.513.000 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý v utorok schválila vláda. Najväčšia čiastka, 1,232 miliardy eur je alokovaná na riešenie vplyvov legislatívnych zmien. "Výšku tejto rezervy ovplyvnila najmä potreba finančného krytia výdavkov na zavedenie 13. dôchodku a výdavkov na zabezpečenie činnosti novovznikajúceho Ministerstva cestovného ruchu a športu SR," zdôvodnilo Ministerstvo financií (MF) SR v predloženom materiáli.

V kontexte schválených pokračujúcich schém pomoci ako kompenzačných opatrení negatívnych vplyvov vysokého rastu cien energií na odberateľov sa aj na rok 2024 tvorí rezerva na kompenzačné opatrenia, súvisiace s rastom cien energií v sume 800 miliónov eur. "V rezerve na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii sa rozpočtuje 249 miliónov eur," dodalo MF. Výdavky rezervy na mzdy a poistné sa na rok 2024 rozpočtujú v sume 175,4 milióna eur. Najvýznamnejšiu časť tvoria prostriedky, ktoré sa rozpočtujú na krytie rastu minimálnej mzdy a krytie zvýšenia platov ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov a verejných činiteľov, rovnako sú do tejto sumy zahrnuté výdavky na zabezpečenie zákonných nárokov na odchodné a odstupné pre štátnych zamestnancov v služobnom pomere.

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

V rezerve na riešenie krízových situácií, ktoré zahŕňajú výdavky v prípade povodní a iných živelných pohrôm a odstraňovaní následkov krízových situácií, sa vyčlenilo 21 miliónov eur, ďalších 10 miliónov je vyčlenených ako rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí v prípade rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a iných odškodnení. Rezerva vlády sa na rok 2024 rozpočtuje v sume piatich miliónov eur, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v predchádzajúcich rokoch. O použití prostriedkov tejto rezervy rozhoduje vláda na návrh ministra financií.

Do oblasti financií má budúci rok smerovať takmer 1,9 mld. eur

Do oblasti financií by malo v budúcom roku smerovať 1,89 miliardy eur. Z toho finančné transakcie Exportno-importnej banky SR (Eximbanky) majú tvoriť 1,1 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. "V rámci výdavkov na oblasť Financie sa v roku 2024 rozpočtujú prostriedky na finančnú správu, informačné systémy riadenia verejných financií, inštitucionálnu podporu a kontrolu a ostatné činnosti, Exportno-importnú banku SR, Slovenskú konsolidačnú, a. s., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a Radu pre rozpočtovú zodpovednosť," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR.

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa zintenzívnila premávka na hraničných priechodoch s Ukrajinou. V súvislosti s tým sa pripravuje projekt zásadného rozšírenia cestného hraničného priechodu Vyšné Nemecké. V roku 2024 je naň vyčlenených 7,5 milióna eur. S cieľom colnej ochrany jednotného trhu EÚ je pripravených ďalších 4,2 milióna eur na nákup špeciálnej techniky na colné kontroly či 1,4 milióna eur na deutériovú sondu.

Oddelenie firemných transakcií od osobných získate lepší prehľad vo financiách a podnikaní. (Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo financií plánuje na rok 2024 ďalšie investície do informačných systémov. Rozbehnutý projekt Centrálny ekonomický systém (CES) má pre 150 inštitúcií a viac ako 16.000 používateľov zabezpečiť evidenciu a realizáciu rozpočtu, vedenie účtovníctva a výkazníctva, evidenciu a správu majetku a riadenie ľudských zdrojov. Na podporu ďalšej fázy sú v rozpočte pripravené investície za 9,4 milióna eur. Medzi ďalšími podporenými IT systémami sú budúci rok investície do SAPu pre CES v sume 10 miliónov eur, Systému správy nepriamych daní vo výške 5,2 milióna eur, Portálu finančnej správy za 3,3 milióna eur alebo na Centrálny ekonomický priečinok v sume 2,8 milióna eur.

Potrebu ďalších IT investícií vyvoláva podľa ministerstva aj transpozícia práva EÚ. Najväčší vplyv mala v tomto smere novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa do slovenského zákonodarstva prijíma príslušná eurosmernica. Implementácia zmien si vyžiada zmeny v 16 IT systémoch kapitoly, na čo je budúci rok vyčlenených 4,5 milióna eur.

Do ekonomiky by malo v budúcom roku smerovať 1,49 miliardy eur

V budúcom roku by mal štát vložiť do podpory ekonomiky 1,49 miliardy eur. Tie by mali smerovať najmä do oblasti podpory podnikania, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, energetiky a inovácií, informatizácie, regionálneho rozvoja, podpory cestovného ruchu, administratívy či hospodárskej mobilizácie. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.

"V rámci oblasti sú zahrnuté tiež výdavky Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, Úradu jadrového dozoru, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úradu priemyselného vlastníctva, spoločnosti MH Manažment a Protimonopolného úradu SR," uviedlo ministerstvo financií v predloženom návrhu.

(Zdroj: Getty Images)

V oblasti ekonomiky sú výdavky určené napríklad na podporu investícií v SR, v rámci ktorej sú na rok 2024 rozpočtované prostriedky aj pre spoločnosť Valaliky Industrial Park v sume 242 miliónov eur. Táto spoločnosť zabezpečuje realizáciu investičného projektu "Strategické územie Valaliky" s cieľom prípravy územia pre nové investície v oblasti priemyselnej výroby. Na tomto pripravovanom území má byť situovaná aj strategická investícia Volvo Car Slovakia, pre ktorú vláda SR schválila a roky 2024 - 2028 investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v celkovej sume 267 miliónov eur.

Pre životné prostredie je alokovaných 949 miliónov eur

Pre oblasť životného prostredia je v roku 2024 alokovaných 949 miliónov eur. Zabezpečujú sa nimi najmä úlohy ochrany prírody, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, kvality a množstva vôd, ovzdušia, ozónovej vrstvy, odpadového hospodárstva a geologického výskumu. V budúcom roku vyčlenili prostriedky na riešenie envirozáťaží, sanáciu skládok či dekarbonizáciu priemyslu. Do oblasti vstupujú zdroje aj z Environmentálneho fondu, Modernizačného fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý schválila vláda.

Archívne video: Podľa Progresívneho Slovenska vláda svojim programom hovorí, že ochrana životného prostredia nezaujíma už ani samotné MŽP

Podľa Progresívneho Slovenska vláda svojim programom hovorí, že ochrana životného prostredia nezaujíma už ani samotné MŽP

V budúcom roku budú k dispozícii zdroje z plánu obnovy, a to v objeme 242 miliónov eur. Poslúžia podľa vlády na dekarbonizáciu priemyslu, obnovu budov, ochranu prírody a renaturáciu vodných tokov a mokradí. Kabinet ráta s výdavkami Envirofondu vo výške 210 miliónov eur, ktoré medziročne rastú o 57,5 miliónov eur. Tieto budú slúžiť najmä na projekty ochrany a využívania vôd - budovanie verejných vodovodov, kanalizácií, čistiarne odpadových vôd. Taktiež na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov a na kompenzácie priemyselným podnikom, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka. Ďalších 63 miliónov eur je v rozpočte fondu určených na poskytovanie úverov, ktoré budú pomáhať s financovaním ekologických projektov, priblížila vláda.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Do oblasti životného prostredia začlenil vládny kabinet aj výdavky z Modernizačného fondu, rozpočtované v Envirofonde v objeme 100 miliónov eur. Sú určené na schému štátnej pomoci pre teplárenské spoločnosti, na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a na zlepšenie energetickej efektívnosti. V rozpočte na najbližšie dva roky zohľadnili výdavky potrebné na uzatváranie a rekultiváciu problematických skládok v sume 33 miliónov eur. Vláda pripomína, že pri takýchto skládkach Európska komisia skonštatovala nesprávnu implementáciu smernice o skládkach odpadov a Slovensku by tak v prípade nekonania hrozili vysoké pokuty.

Šesť miliónov eur bude v rokoch 2024 a 2025 smerovať na opatrenia súvisiace so zneškodnením PCB látok v lokalite Chemko Strážske. Pôjde o postupné zneškodnenie nebezpečných odpadov z lokality. V rozpočte sú tiež alokované zdroje v sume 500.000 eur na riešenie krízovej situácie v areáli spoločnosti PTCHEM v Nemeckej, kde zabezpečia čistenie kontaminovaných vôd. "V oboch prípadoch bolo nevyhnutné realizovať uvedené opatrenia s cieľom odvrátenia ohrozenia životného prostredia a verejného zdravia," uviedla vláda.

Kabinet zohľadňuje aj výdavky na odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici v lokalite UNESCO v sume 5,7 milióna eur vrátane rekonštrukcie historickej budovy, ktorá bola zničená požiarom. Vo výdavkoch štátneho rozpočtu pre oblasť životného prostredia sú premietnuté aj výdavky súvisiace so zákonom o ochrane ovzdušia v sume 1,82 miliónov eur na účel vykonávania kontrol a plošného prieskumu o malých spaľovacích zariadeniach na vykurovanie domácností. Cieľom je zníženie znečistenia ovzdušia z vykurovania domácností a jeho negatívneho vplyvu na zdravie občanov.

Výdavky rezortu spravodlivosti majú byť takmer 660 mil. eur

Výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti (MS) SR by mali v roku 2024 dosiahnuť 659,56 milióna eur. Z toho takmer 13,18 milióna eur predstavujú finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 - 2026, ktorý v utorok schválila vláda. "V oblasti súdnictva sú v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2024 zahrnuté výdavky v sume 13,2 milióna eur z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu a analytické kapacity a tiež na digitalizáciu procesov insolvenčného konania," uvádza sa v návrhu rozpočtu. Na pokrytie výdavkov ministerstva v nadväznosti na reformu súdnej mapy sú v rozpočte zdroje v sume 9,51 milióna eur.

Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na dofinancovanie prevádzky súdnictva je vyčlenených 7,3 milióna eur. Týka sa najmä pokrytia rozdielu vzniknutého zvýšením cien energií a na príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalých. Výdavky Generálnej prokuratúry SR by mali medziročne vzrásť o 15,1 milióna eur. Okrem nárastu povinných výdavkov ide o rozpočtové krytie negatívnych dosahov reformy súdnej mapy v sume 1,45 milióna eur a dofinancovanie prevádzky v sume 1,09 milióna eur na pokrytie zvýšenia cien energií.

Rozpočet počíta s 10,8 milióna eur na zvýšenie príspevku na bývanie pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Cieľom je riešiť "nepriaznivú situáciu týkajúcu sa náboru a následnej práce s ľudskými zdrojmi v rámci zboru k zabezpečeniu stabilizácie personálu". Viac ako 6,5 milióna eur je rozpočtovaných najmä na pokrytie rozdielu vzniknutého zvýšením cien energií a na zvýšenie peňažného limitu na prípravu stravy pre väznené osoby a personál.

Na výdavky v oblasti kultúry vyčlenili 491 miliónov eur

Na výdavky v oblasti kultúry by štát v roku 2024 mal použiť 491 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý v utorok schválila vláda. "Vo výdavkoch na oblasť kultúry sú obsiahnuté prostriedky na činnosť podriadených organizácií rezortu ministerstva kultúry, výdavky na rozvoj a podporu obnovy kultúrneho dedičstva, peniaze na podporu verejnoprávnych inštitúcií i fondov, tiež prostriedky na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností a tiež na výdavky na a strategické zámery a informačné technológie," vysvetlilo Ministerstvo financií (MF) SR v predloženom materiáli.

V rámci kapitálových výdavkov je na rok 2024 vyčlenených 36,1 milióna eur. "Tieto výdavky sú určené najmä na investičné účelové projekty RTVS, na dotačný systém Obnovme si svoj dom a na rekonštrukciu a modernizáciu Štátnej opery v Banskej Bystrici, historickej budovy Slovenského národného divadla, Kláštora minoritov v Levoči, Slovenskej národnej knižnice v Martine a na obnovu hradu Krásna Hôrka," dodal rezort financií.

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V prípade podpory audiovizuálneho a filmového priemyslu a dotačné zdroje pri realizácii filmových projektov na Slovensku sa vyčlenili zdroje v celkovej sume 48,6 milióna eur. "Podpora filmového priemyslu je realizovaná prostredníctvom Audiovizuálneho fondu," pripomenul predkladateľ. RTVS bude dostávať po schválení vládou 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), tak aby bola zachovaná štandardná úroveň príjmov RTVS ako v predchádzajúcich rokoch. "Nárokovateľný príspevok sa rozpočtuje na rok 2024 vo výške 132 miliónov eur," približuje MF.

Príjmy ministerstva hospodárstva sa znížia na 150,8 mil. eur

Príjmy aj výdavky v kapitole Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa v budúcom roku výrazne znížia. Príjmy by mali dosiahnuť výšku 150,8 milióna eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku vo výške 402,1 milióna eur takmer dvojtretinový pokles a výdavky sa majú znížiť na 412,4 milióna eur z tohoročných očakávaných 3,461 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok na svojom výjazdovom rokovaní schválila vláda SR. Príjmy rezortu hospodárstva sa znížia v dôsledku poklesu transferov z eurofondov na 72,1 milióna eur z predpokladaných 321,3 milióna eur v tomto roku. V ďalších dvoch rokoch by mali granty a transfery z prostriedkov EÚ postupne rásť na 231,5 milióna eur v roku 2025 a 379,8 milióna eur v roku 2026.

Vo výdavkovej časti rozpočtu rezortu sa majú okrem iného znížiť bežné transfery na 86,5 milióna eur z očakávanej výšky 1,246 miliardy eur v tomto roku. Schválený rozpočet na rok 2023 pôvodne predpokladal transfery vo výške 109,1 milióna eur. 0 636 miliónov eur na rozpočtovaných 128,5 milióna eur klesnú aj výdavky platené z eurofondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Naopak, vzrásť by mali v kapitole MH výdavky z plánu obnovy na 103,5 milióna eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 vo výške 17,7 milióna eur.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V kapitole Ministerstva hospodárstva SR sú výdavky určené okrem iného na podporu ďalších investičných projektov vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, kde je na rok 2024 rozpočtovaná suma 19,3 milióna eur. V týchto výdavkoch je zohľadnená aj nová investičná pomoc pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia. V rámci spoločnosti MH Invest, ktorá sa venuje najmä príprave územia pre nové investície v oblasti priemyselnej výroby, boli na rok 2024 zohľadnené dodatočné výdavky v sume 50,1 milióna eur. Tieto výdavky majú byť určené na prípravu nových priemyselných parkov (PP Rimavská Sobota, PP Sabinov, PP Záborské a ďalšie).

Výdavky v oblasti ekonomiky smerujú tiež do podpory uhoľného baníctva v nadväznosti na schválenú štátnu pomoc, respektíve "Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra", kde sa na roky 2024 až 2026 rozpočtuje celková suma 38,4 milióna eur. V rámci kapitoly MH SR boli na roky 2024 až 2026 zohľadnené tiež výdavky v celkovej sume 11,3 milióna eur, určené na zabezpečenie oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2025 Osaka.

Príjmy ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny by mali dosiahnuť 77,72 milióna eur

Príjmy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by mali v roku 2024 dosiahnuť 77,72 milióna eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku o 2,57 milióna eur menej. Výdavky sa majú znížiť na 4,488 miliardy eur z tohtoročných očakávaných 5,026 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Príjmy sa znížia pre nižšie transfery z eurofondov. Tie budú vo výške 60,11 milióna eur oproti očakávaným 311 miliónom eur v tomto roku. V nasledujúcich dvoch rokoch však vláda očakáva nárast prostriedkov z Európskej únie (EÚ), a to v roku 2025 vo výške 263,90 milióna eur a v roku 2026 by mal rezort práce prostredníctvom európskych prostriedkov do príjmov dostať 282,26 milióna eur. Zároveň sa majú aj vo výdavkovej časti okrem iného znížiť financie na prostriedky EÚ, a to z 579,51 milióna eur na 72,65 milióna eur.

V zdravotníctve má byť na budúci rok 7,97 miliardy eur

V zdravotníctve má byť v budúcom roku 7,97 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že v zdravotníctve tak bude o takmer miliardu viac. Zároveň avizoval, že v budúcom roku budú jeho prioritami zavádzanie DRG systému aj implementácia nemocničnej reformy. Riešiť chce tiež problém s nedofinancovaním štátnych nemocníc a nárast produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt. Ministerstvo deklarovalo, že bude aktívnejšie manažovať štátne zdravotnícke zariadenia a prísnejšie dohliadať nad ich finančnými výsledkami.

(Zdroj: TASR/Diana Semanová)

Rezort tiež informoval, že plánuje vydať programovú vyhlášku, ktorá stanoví, akým spôsobom majú byť prerozdelené financie z verejného zdravotného poistenia v detaile na presnú sumu pre konkrétny typ zdravotnej starostlivosti. "Jej súčasťou bude aj podrobný informačný dokument, ktorý vyhláškou prevedie zdravotné poisťovne s cieľom vysvetliť čo najlepšie prerozdelenie zdrojov pre jednotlivé segmenty zdravotníctva," priblížili z komunikačného odboru ministerstva.

V prípade, že sa podarí presadiť úsporné opatrenia z revízie výdavkov, ako aj ďalšie, rezort avizuje, že sa vytvorí priestor v objeme takmer 100 miliónov eur na implementáciu zoznamu zdravotných výkonov v ambulantnej sfére v druhom polroku 2024. To podľa neho prinesie spravodlivejšie financovanie a lepšiu dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Pre agrorezort je vyčlenených na štátne pomoci a podpory 76 mil. eur

V roku 2024 sú v štátnom rozpočte vyčlenené zdroje na podporu poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva formou štátnej pomoci v objeme 68,5 milióna eur a prostriedky na dotačný systém formou národných podpôr vo výške 7,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.

Tieto prostriedky sú určené okrem iného na podporu činností v poľnohospodárskej prvovýrobe, podporu potravinárskeho sektora, výskumu a vývoja v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, kompenzovanie negatívnych vplyvov globálnej zmeny počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, podporu farmárov formou dotácie na úhradu zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov (tzv. zelená nafta), činnosti zamerané na rozvoj vidieka či hospodársky chov rýb.

Archívne video: Ryby z miestnych rybníkov nebudú na vianočnom trhu

Ryby z miestnych rybníkov nebudú na vianočnom trhu

V štátnom rozpočte sú vyčlenené prostriedky tiež na podporu a realizáciu projektu pozemkových úprav, základného systémového nástroja na racionálne usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde a na revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny. Vzhľadom na dôležitosť tohto projektu sú na vykonanie pozemkových úprav na vybraných katastrálnych územiach na najbližšie tri roky zabezpečené prostriedky vo výške 125 miliónov eur.

Na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v SR v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa na rok 2024 navrhuje aj vyšší objem prostriedkov zo zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu v rámci spolufinancovania v celkovej sume 936 miliónov eur, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov a podporiť rozvoj vidieka, okrem iného vytvorením 1500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Celkové výdavky na oblasť pôdohospodárstva sú na rok 2024 rozpočtované v sume 1,23 miliardy eur. Okrem Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR oblasť pôdohospodárstva rozvíjajú a podporujú svojou činnosťou aj Slovenský pozemkový fond a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Príjmy a výdavky ministerstva investícií sa znížia o viac ako miliardu eur

Príjmy aj výdavky v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa v budúcom roku výrazne znížia. Príjmy by mali dosiahnuť výšku 77,03 milióna eur, oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku vo výške 1,24 miliardy eur. Výdavky sa majú znížiť na 421,39 milióna eur z tohoročných očakávaných 1,49 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu Rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda. Príjmy rezortu investícií sa znížia v dôsledku nižších transferov z eurofondov vo výške 77,03 milióna eur z predpokladaných 1,23 miliardy eur v tomto roku. V ďalších dvoch rokoch by však mali granty a transfery z prostriedkov EÚ postupne rásť na 323,96 milióna eur v roku 2025 a 557,61 milióna eur v roku 2026.

Vo výdavkovej časti rozpočtu rezortu sa majú zvýšiť bežné transfery na 55,48 milióna eur z očakávanej výšky 45,94 miliónov eur v tomto roku. Znížiť sa majú výdavky platené z eurofondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na 97,41 milióna eur z tohtoročných očakávaných 703,52 miliónov eur. Naopak, vzrásť by mali v kapitole MIRRI výdavky z plánu obnovy na 199,35 milióna eur oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 vo výške 5,12 milióna eur. Na rozpočtovanie IT výdavkov je vytvorený samostatný medzirezortný program 0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. V budúcom roku sú plánované výdavky spolu na prevádzku a investície pre všetkých účastníkov zaradených do medzirezortného programu v sume 587 miliónov eur.

Pre príspevkovú organizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorej zriaďovateľom je MIRRI SR, sú plánované prostriedky v sume 39,3 milióna eur. Príspevková organizácia NASES použije prostriedky najmä na zabezpečenie činnosti Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a vládnej siete Govnet. V nasledujúcom roku je v kapitole MIRRI SR plánovaných na účely v oblasti regionálneho rozvoja vrátane koordinácie prípravy jeho politík spolu 14,2 milióna eur.

Deficit verejných financií by mal budúci rok klesnúť na necelých 6 % HDP

Celkové príjmy verejnej správy by v budúcom roku mali dosiahnuť 53,48 miliardy eur a výdavky 61,32 miliardy eur. V prípade samotného štátneho rozpočtu navrhuje rezort financií schodok na úrovni 7,62 miliardy eur, pri príjmoch štátu 22,70 miliardy eur a výdavkoch 30,32 miliardy eur. V prípade, ak by nová vláda nevykonala žiadne zmeny legislatívy v skrátenom legislatívnom konaní a neprijala operatívne kroky na zníženie výdavkov rozpočtu jednotlivých kapitol, deficit by v budúcom roku podľa Ministerstva financií (MF) SR dosiahol 6,55 % HDP alebo 8,5 miliardy eur.

Zároveň predpokladá, že od roku 2025 budú európske fiškálne pravidlá pravdepodobne vyžadovať ďalšie znižovanie deficitu o 1 % HDP ročne. "V budúcom roku Slovensko zrejme vstúpi do procedúry nadmerného deficitu, čo povedie k sprísneniu dohľadu z európskej úrovne. Preto na rok 2025 je žiaduce stanoviť cieľ schodku verejnej správy na 5 % HDP, respektíve 4 % HDP v roku 2026," vyčíslil rezort financií.

Na dosiahnutie stanovených cieľov do roku 2026 musí vláda podľa ministerstva predstaviť dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 1,6 % HDP alebo 2,3 miliardy eur. Konsolidačný plán na ďalšie roky rezort financií zatiaľ nepripravil z dôvodu krátkeho časového obdobia od vytvorenia novej vlády. "Vláda však avizuje zámer prijať ďalšie opatrenia smerujúce k progresívnejšiemu a spravodlivejšiemu daňovému systému. S rovnakým cieľom vláda pristúpi k dôkladným analýzam výdavkov celej verejnej správy," avizovalo MF SR.