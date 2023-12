Neuveriteľný nákup na ministerstve: Kaliňák vysvetľuje na prvý pohľad drahý darček, pokazili ste nám Ježiška!

Kaliňák vysvetľuje konzolu Playstation pre vojakov v zahraničí. (Zdroj: Facebook/Robert Kaliňák, Gettyimages.com)

Situácia totiž vyzerá tak, že na základe postrehu čitateľov sa na webe zmlúv verejného obstarávania ministerstva obrany objavila zaujímavá objednávka. Zaujímavá je hlavne aj preto, lebo sa blížia vianočné sviatky.

Herná konzola s hrami za vyše 2800 eur

Ide o objednávku zo začiatku decembra, ktorá je zapísaná ako "Herná konzola Sony Playstation 5, hry". Cena sa pritom vyšplhala na neuveriteľnú hodnotu 2813 eur aj s DPH.

Pritom osoba, ktorá mala objednávku podpísať je podplukovník a veliteľ Ľubomír Mizerák. Otázne je pritom, načo by bola podobná vec vojakom či vedeniu ministerstva a na aké účely by ju mohli pri svojej práci využiť.

Aktualizované 17:18 - minister Kaliňák reaguje

Kaliňák po niekoľkých dňoch od prevalenia sa tohto nákupu reaguje videom. Minister za Smer najskôr v úvode spomína kauzy jeho predchodcov, aby ich porovnal s najnovším prípadom, až následne celú vec vysvetľuje. Angažované médiá podľa neho "pokazili prekvapenie na Ježiška". Kaliňák vysvetľuje, že v objednávke je uvedená aj mena konvertibilná mena (KM), ktorú používa Bosna a Hercegovina, odkiaľ objednávka má prísť. "Keby si náš aktivista prepočítal kurz, zistil by, že z 3-tisíc eurového Playstationu je zrazu len 1200-eurový," povedal Kaliňák, ktorý si dal pozor aj na túto cenu, ktorá je aj podľa neho privysoká.

Vysvetlenie vysokej ceny

Kaliňák vysvetlil aj takto vysokú cenu tým, že išlo o 2 kusy konzoly so šiestimi hrami. "Rozhodli sme sa, že ideme na vianočnú návštevu k naším vojakom do Bosny a Hercegoviny, a tí napísali Ježiškovi, že by si želali Playstation. A Ježiško to poslal po mne. Možno by bolo super, keby sa všetky konflikty vedeli riešiť cez herné konzoly. Zatiaľ sa ale naši vojaci budú mať kedy odreagovať od každodenných povinností. Médiá sa však postarali o prezradenie vianočného darčeka, ktorý sme mali dohodnutý s naším veliteľom," posťažoval sa Kaliňák, ktorý dodal, že išlo aj o problém s colnicou, a tak "darček" kupoval samotný veliteľ priamo v Bosne a Hercegovine.

