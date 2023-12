Envirofond by mal vrátiť vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti peniaze

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Envirofond by mal byť povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Urobiť by tak mal do 1. marca 2024. Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností majú v znení účinnom do 31. decembra 2023 zaniknúť k 1. januáru 2024. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.