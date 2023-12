Lexmann mesiac po hrozivom páde z bicykla: FOTO Ukázala tvár s jazvami! Silný odkaz pre ľudí

(Zdroj: Facebook/Miriam Lexmann)

K nešťastnému pádu prišlo v prvý novembrový deň. S manželom, šéfom KDH Milanom Majerským, sa vybrali na bicykloch do Levočských vrchov. Príjemný deň sa však razom zmenil na drámu. „Tesne pred koncom sa pri zjazde stalo v jednej sekunde to, čo si nikto nepraje. Pád. Doudieraná s dobitou tvarou a zašitou perou a bradou teraz sedím doma v deke pri šálke teplého čaju, ďakujúc všetkým svätým, že pri mne v deň svojho sviatku stáli,“ opísala v tom čase politička. „Ďakujem aj pánovi primárovi z levočskej chirurgie MUDr. Ľubomírovi Strelkovi za skvelý výkon a trpezlivý prístup pri vyberaní množstva kamienkov z rán. V týchto dňoch myslím na krehkosť a pominuteľnosť bytia o to viac. S vďakou za dar života sa už teraz teším na naše skoré stretnutia,“ dodala.

Fotku tváre chcela uverejniť až v čase, kedy bude zahojená. Ako po mesiaci prezradila, stále ešte nie je úplne fit. „Ale už sa takmer naplno zapájam do pracovného rytmu nakoľko mi to zranenia dovoľujú: snažím sa nepripúšťať si samoľútosť a vždy si naplno uvedomovať a byť vďačná, že úraz pri cyklistickom zjazde mohol skončiť aj oveľa horšie,“ uviedla.

V súvislosti so zranením tváre si podľa vlastných slov obzvlášť v týchto dňoch uvedomuje obrovský dôraz, ktorý dnes naša spoločnosť kladie na vzhľad. „Už v mladosti som totiž prežila ťažkú autohaváriu a odvtedy si nosím jazvy na tvári. Vtedy som však nepociťovala taký intenzívny tlak na dokonalý vzhľad. Určite aj preto, že vtedy neexistoval paralelne online svet a sociálne siete. Chcem tomuto fenoménu dnešnej doby čeliť - veď napokon úlohou politika nie je dokonalý vzhľad, ale nasadenie ustavične sa usilovať o spoločné ľudské dobro,“ povedala.

Europoslankyni Miriam Lexmann zostala po nehode na bicykli na tvári jazva. (Zdroj: archív M.L.)

