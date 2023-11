Nevinný výlet na bicykloch sa zmenil na úplnú hrôzu: Šéf KDH musel RATOVAŤ vlastnú ženu, čo sa jej stalo?

Milan Majerský a Miriam Lexmann obľubujú výlety v prírode, no tento nedopadol najlepšie. (Zdroj: archív Milan Majerský, Facebook/Miriam Lexmann)

LEVOČA - Zamilovaný pár Miriam Lexmann a Milan Majerský už v slovenskej politike pozná hádam každý, a ten, kto nie, vedzte, že ide o niekoľkoročnú europoslankyňu a šéfa KDH, ktorý sa po rokoch vracia do parlamentu. Jeho prvé dni po zvolení však veľmi nepekne poznačila škaredá nehoda, ktorú mala jeho manželka, keď sa spolu vybrali na zaujímavý a nevinný výlet na bicykloch. Europoslankyňa totiž musela putovať na chirurgiu!

archívne video

Milan Majerský o aktuálnej situácii vo vláde (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Konečne oddych, no prišla nehoda

Lexmann to, ako sa s manželom vybrali na bicykloch do zákutí Levočských vrchov, popísala na sociálnej sieti. "Na tento týždeň sme sa veľmi tešili aj preto, že sú to pre nás prvé spoločné dni oddychu po niekoľkých mesiacoch neustáleho a veľmi intenzívneho politického programu," začína Lexmann.

(Zdroj: Facebook/Miriam Lexmann)

Rozhodovali sekundy

Všetko sa udialo počas Sviatku všetkých svätých. "Vybrali sme sa do krásnych Levočských vrchov, no tesne pred koncom sa pri zjazde stalo v jednej sekunde to, čo si nikto nepraje. Pád. Doudieraná s dobitou tvarou a zašitou perou a bradou teraz sedím doma v deke pri šálke teplého čaju, ďakujúc všetkým svätým, že pri mne v deň svojho sviatku stáli," popisuje hrozný zážitok Lexmann.

(Zdroj: Facebook/Miriam Lexmann)

"V týchto dňoch myslím na krehkosť a pominuteľnosť bytia o to viac. S vďakou za dar života sa už teraz teším na naše skoré stretnutia," dodala na záver Lexmann s tým, že sa tak skoro fotiť nebude. Vraj až keď sa jej zahojí tvár.