Hnutie Slovensko vyzýva prezientku: Chcú, aby vrátila späť Národnej rade zákon týkajúci sa čakacích dôb

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko vyzvalo prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Chcú, aby návrh vrátila späť poslancom do Národnej rady (NR) SR na prerokovanie a navrhla zmeny v prospech pacientov. Hnutiu v novele prekáža posunutie zavedenia maximálnych čakacích lehôt na operácie. Pôvodne mali platiť od januára 2024, na návrh rezortu zdravotníctva sa posúvajú o rok. Zmenu schválil v tomto týždni parlament.

"Vládna koalícia schválila v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorý berie našim pacientom právo byť operovaný včas. Odvolávajú sa, že ide o ochranu zdravia," uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Poslanec priblížil, že od 1. januára mali pri vybraných typoch diagnóz platiť maximálne čakacie lehoty na operácie. "Aj keď pri niektorých prípadoch by možno mohla byť táto lehota spochybňovaná a právo pacientom nie je dostatočne pripravené, je celý rad diagnóz, na ktoré sa čakacie listiny robia už od roku 2009. Ministerka Zuzana Dolinková nevyužila možnosť, aby minimálne tieto diagnózy mohli platiť a pacienti sa mohli dostať na svoju operáciu včas," myslí si Krajčí.

Dodal tiež, že v návrhu neboli jasne definované dôvody na skrátené legislatívne konanie. Prezidentke chcú poslanci hnutia v pondelok (27. 11.) odovzdať list, v ktorom navrhnú konkrétne opatrenia. Pacienti budú podľa neho od januára zbytočne umierať na diagnózy, na ktoré mali právo byť operovaní. Zákon je podľa Krajčího alibistický a nepokúša sa pre pacientov vybojovať to najlepšie. Rezort zdravotníctva pri návrhu na posunutie argumentoval, že v prvom roku zberu čakacích listín by to bolo technicky, procesne a organizačne nevykonateľné. Navrhol preto posun účinnosti od roku 2025.