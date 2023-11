Ďalšie šokujúce informácie zo školy v Parchovanoch! Prehovoril otec, ktorého syn musel z nej odísť

(Zdroj: Facebook/N.I.)

Otec bývalého žiaka sa ozval redakcii Nového Času, ktorý o prípade informuje. Tvrdí, že aj jeho syn bol šikanovaný. O ťažkých chvíľach, ktoré si ako rodina prežili, porozprával pod podmienkou zachovania anonymity. Ako povedal, najprv sa snažil situáciu riešiť s rodičmi chlapca, ktorý jeho syna šikanoval, no ich reakcia ho šokovala. „Doslova ma odbili s tým, že ich s tým nemám otravovať. Bavili sme sa cez bránu. Táto naša komunikácia nikam neviedla, pričom som to komunikoval okrem nich aj triednemu učiteľovi. Ich prístup bol odmietavý,“ opísal denníku.

Podľa jeho slov im syn spočiatku o šikane nepovedal, no neskôr sa rodičom zveril. Najväčší strach mal z prestávok a klepali sa mu ruky. Po tom, ako skontroloval synov mobil, zostal ako obarený, agresor ho volal retarďákom. Synovi vymazal z telefónu všetky aplikácie, cez ktoré sa mohla táto príšerná komunikácia diať. Dôvodom, pre ktorý sa stal obeťou šikany, mohlo byť podľa neho to, že sa rád učil a mal dobré známky. Aj keď agresor bol iba jeden, postupne okolo seba vytvoril skupinu žiakov, ktorí robili všetko pre to, aby si udržali jeho priazeň a o to viac robili chlapcovi zle.

Šokujúca reakcia riditeľa

Reakcia riaditeľa, od ktorého rodičia očakávali riešenie, bola vyvrcholením. Podľa prvého muža školy chlapci ich synovi iba vracali niečo z minulosti. „To bola posledná kvapka, keď sme sa rozhodli, že syn zmení školu. Jeho odmietavý prístup a neriešenie problému, ktorý vznikol, nás k tomu dohnali. Viniť len školu sa však nedá. Je to komplexnejší problém a týka sa v prvom rade rodičov agresorov. Môj syn mohol byť na mieste Romana, zachránilo ho to, že ja, na rozdiel od otca Romana, ktorý je jeden zlatý človek, pracujem doma a vidím, keď má syn nejaký problém a zároveň sme sa rozhodli, že syn zmení školu.“

Situáciu v Parchovanoch riešia orgány činné v trestnom konaní

Tragickým úmrtím Romana sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Polícia oznámila, že udalosťou sa zaoberá vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trebišove, ktorý vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia. "Bližšie a podrobnejšie informácie k prípadu poskytovať nebudeme vzhľadom na citlivosť prípadu aj s prihliadnutím na vek poškodenej osoby," konštatovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Poskytnúť súčinnosť je pripravené aj ministerstvo školstva, rovnako ako aj Štátna školská inšpekcia.

Ľútosť nad ľútosť nad Romanovou tragickou smrťou vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Aj tento prípad potvrdzuje, ako veľmi je potrebné podporovať mladých ľudí v tom, aby si medzi sebou vytvárali vzájomne rešpektujúce sa vzťahy a venovať sa ešte viac téme duševného zdravia," zdôraznila hlava štátu na sociálnej sieti.