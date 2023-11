Tragédia na východe Slovenska: Brutálny útok na dvoch dôchodcov, žena zomrela! Strašné, kto to mal urobiť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

archívne video

Takmer 650-tisíc seniorov a ZŤP má príjem pod hranicou chudoby (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

"Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v prípade vykonáva prvotné procesné úkony. Polícia na prípade intenzívne pracuje," uvádza polícia na sociálnej sieti. Podľa televízie Joj je podozrivou vnučka seniorov, ktorá s nimi žila v jednom dome. K incidentu malo prísť na dvore a susedia to videli. Rodičia dievčaťa sú podľa miestnych rozvedení a jej otec býval v rovnakom dvore ako starí rodičia s vnučkou, len v inom dome. "Bývali v Giraltovciach a prišli tu bývať ku babke, ona ani ku otcovi nešla," povedal pre televíziu Dušan.

"Záchranári na mieste ošetrili 86-ročného muža, ktorého následne s polytraumou na umelec pľúcnej ventilácii transportovali do nemocnice v Bardejove. 82-ročnú ženu po ošetrení transportovali s úrazom hlavy do nemocnice v Prešove," informovala Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Babka mala zomrieť pri prevoze do nemocnice a dedko je podľa jedného z obyvateľov Koprivnice v kritickom stave.

Podľa príbuzných mala dievčina, ktorá stojí za týmto strašným činom, psychické problémy a vraj sa liečila. Myslia si, že mohla zapiť lieky alkoholom, lebo ráno ju videli kupovať si fľašu.