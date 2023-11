Slovensko je pripravené predĺžiť zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny, tvrdí Richard Takáč

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRUSEL - Slovensko je pripravené predĺžiť zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny, ak Európska komisia (EK) nenájde vhodný spôsob, ako riešiť prebytok ukrajinského obilia v Európe. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Takáč spresnil, že sa pred zasadnutím Rady ministrov stretol s prvým podpredsedom EK Marošom Šefčovičom, eurokomisárom pre poľnohospodárstvom Januszom Wojciechovským a svoj prvý pracovný pobyt v Bruseli využil aj na rokovania s rezortnými partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska a tiež z krajín susediacich s Ukrajinou.

Archívne video: Mimoriadne vyhlásenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča a generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa

Mimoriadne vyhlásenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča a generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"V rámci rokovaní s Wojciechovským som otvoril tému, že na budúci rok oslávime 20 rokov od vstupu do EÚ a Slovensko ešte nie je vyrovnané v konvergencii, v priamych platbách, s inými členskými krajinami. Sme na úrovni okolo 82 percent a eurokomisár uznal, že to je problém," opísal situáciu Takáč. Dodal, že komisára uistil, že proces digitalizácie a transparentnosti na Pôdohospodárskej platobnej agentúre bude pokračovať v snahe premeniť túto agentúru na modernú inštitúciu 21. storočia.

Minister zároveň spresnil, že naprieč všetkými stretnutiami rezonovala téma dovozu ukrajinského obilia do EÚ. Táto téma nebola predmetom oficiálnych rokovaní, ale počas jednotlivých stretnutí sa tomu všetci venovali. Podľa Takáča ide o veľký problém z pohľadu Slovenska, ktoré inak podporuje prevoz ukrajinského obilia cez tranzitné koridory do tretích krajín.

"Realita je taká, že tieto komodity zostávajú v EÚ a Slovensko zhruba jednu tretinu pôdy využíva na pestovanie obilnín a ich predaj do krajín západnej Európy. Hrozí nám, že tieto trhy obsadia nejakí dodávatelia lacnejšej pšenice vypestovanej za iných podmienok na Ukrajine," vysvetlil.

Čo by robilo Slovensko, ak stratí možnosť vyvážať obilie?

Upozornil, že to môže byť problém, lebo čo má potom Slovensko robiť so zhruba 500-tisíc hektármi pôdy ak stratí možnosť vyvážať obilie. Pestovanie zeleniny, ovocia či krmiva pre hospodárske zvieratá obrábanie tejto plochy vyrieši len okrajovo.

"S veľkou pravdepodobnosťou predložím na vládu návrh predĺženia zákazu dovozu, ktorý máme z našej strany do konca roka. Neradi robíme tieto veci, ale Európska komisia musí prísť s nejakým návrhom riešení. O tom som hovoril aj s Wojciechowským, aby sme hľadali spoločné riešenie toho, že ukrajinské komodity sú umiestňované na spoločnom trhu," povedal.

Na otázku, na ako dlho by chcel tento zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít predĺžiť a či to konzultuje s ostatnými krajinami susediacimi s Ukrajinou, uviedol, že tieto krajiny musia zachovať jednotný postoj. Dodal, že o termínoch je predčasné hovoriť, ale môže to trvať dovtedy, kým eurokomisia nenájde prijateľné riešenie pre všetkých.