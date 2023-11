Pellegrini vyzval na spojenie rozdelenej spoločnosti

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa jeho slov však Slovensko a jeho politická scéna ponúkajú príbehy na spájanie. "Mali by sme si pripomínať tie udalosti slovenskej histórie, ktoré majú príklad zjednotenia. Sú to Slovenské národné povstanie, Nežná revolúcia i náš vstup do Európskej únie," zdôraznil. Dodal, že dnes akoby nám chýbala vízia a cieľ, prečo sa spojiť. Objasnil, že je to úlohou nielen politikov a tretieho sektora, ale aj občanov, ktorí na Slovensku žijú.

Archívne video: Peter Pellegrini po schválení PVV a vyslovení dôvery vláde

Peter Pellegrini po schválení PVV a vyslovení dôvery vláde (Zdroj: Topky/Ramon Leško )

Témou dvojdňového podujatia na strednom Slovensku bolo hľadanie ciest, ako obnoviť dôveru v polarizovanej spoločnosti. Hovorilo sa aj o tom, akú úlohu v tomto procese zohráva občiansky sektor. Predseda Národnej rady SR tiež poukázal na to, že Slovenská republika si pripomenula 30 rokov od svojho vzniku. "Máme ústavu, máme dobudované inštitúcie, len sa nám akosi stratil na tejto ceste obsah našej štátnosti," potvrdil. Podľa jeho slov sú to odpovede na otázky, čo ako národ chceme, kam smerujeme a kde by sme mali byť o ďalších 30 rokov. Potvrdil, že vidí, aké dramatické dosahy na životy ľudí a atmosféru spoločnosti majú tieto vnútorné vojny. Konštatoval, že výsledkom je postupný úpadok a stagnácia. "Nepoznám štát v Európskej únii, ktorý by takou intenzitou dokázal viesť vlastné vnútorné vojny," vyhlásil.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Súčasťou programu konferencie platformy Opravári spoločnosti bola aj diskusia o tom, ako stavať mosty medzi rozdelenými komunitami. V nej sa Pellegrini vyjadril aj k podpore mimovládneho sektora a dvojpercentnej asignácii. Spoločnosť ubezpečil, že prvýkrát sa bude môcť asignovať v roku 2025. "Znamená to, že budúci rok je úplne bez problémov," ukončil.