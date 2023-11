Všetko bude nakoniec na Vianoce inak! Dôchodcovia nedostanú 150 eur, ale viac: Pellegrini prezradil detaily

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Dôchodcovia majú dostať do konca tohto roka jednorazový príspevok 300 eur namiesto pôvodne avizovaných 150 eur. Po rokovaniach s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) sa na to v rozpočte našlo dodatočných 220 miliónov eur. Avizovali to v utorok na tlačovej konferencii predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini a minister práce Erik Tomáš (obidvaja Hlas-SD).