Dostálovi sa podaril husársky kúsok: Nevídaný priestor v pléne! Ako je možné, že TOTO napadlo iba jemu?

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

archívne video

Reakcia strany SaS na snahy vlády rozdeliť RTVS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V parlamente prebieha rozprava k Programovému vyhláseniu vlády. Už tretí deň rečníci prevažne kritizujú program novej vlády, z 50 písomne prihlásených poslancov tvoria totiž väčšinu tí opoziční. Parlament by chcel proces urýchliť, včera večer dokonca zákonodarcovia „potiahli“ až do 21. hodiny. Dnes chcú rokovať do 20. hodiny a skrátili si dokonca aj obednú prestávku.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Nič to však nemení na tom, že PVV bude musieť dostať hodinovú prestávku – dôvodom je práve spomínaná štvrtková hodina otázok. Jediný, kto sa pýta, je však Ondrej Dostál. Dokopy si na členov vlády pripravil deväť otázok. Na premiéra ďalšie tri. „Prečo je dobré poznať rokovací poriadok? Napríklad preto, že ak ho poznáte, tak viete, že ak NR SR rokuje vo štvrtok, musí byť vo štvrtok o 14:00 do jej programu zaradená Hodina otázok. A keď ste náhodou jediným poslancom, ktorý si to uvedomí a nezabudne na to, tak sa vám môže stať, že celú hodinu budú premiér a jeho ministri odpovedať iba vám,“ okomentoval netradičnú situáciu vtipne Dostál.

PREČO JE DOBRÉ POZNAŤ ROKOVACÍ PORIADOK? Napríklad preto, že ak ho poznáte, tak viete, že ak NR SR rokuje vo štvrtok,... Posted by Ondrej Dostál on Wednesday, November 15, 2023

Premiéra Roberta Fico sa chce napríklad opýtať či si uvedomuje, že ak nepustí na tlačovky Úradu vlády novinárov z niektorých médií, poruší tým zákon. „Jeho aj pána ministra zahraničných vecí Blanára sa pýtam na informácie o vysokom počte maďarských špiónov na Slovensku,“ pokračoval.

Otázky adresoval aj ďalším členom vlády. „Pani ministerka kultúry Šimkovičová dostane príležitosť vyjadriť sa, či dala pokyn na zrušenie výstavy fotografií zo série Neskrývaná láska Doroty Holubovej zobrazujúcich život LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorá sa budúci rok mala konať v priestoroch Historického múzea Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, resp. či vydala nejaký iný pokyn alebo inštrukciu vo vzťahu k podujatiam, aktivitám a projektom týkajúcich sa LGBTI+ ľudí,“ uviedol.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa zasa chce pýtať na „čistky v polícii“ či zásah policajnej inšpekcie proti zástupcovi riaditeľa odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii policajnej inšpekcie Ladislavovi Kotekovi. „Pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáša sa pýtam, prečo chce zdroje na financovanie nového modelu rodičovských dôchodkov získavať na úkor mimovládnych neziskových organizácií,“ dodal. Opýtať sa chce aj na, či bude pokračovať prax z minulosti, kedy premiérovi poslanci strany SMER-SD na Hodine otázok kládli podľa Dostála servilné otázky a bránili tak tomu, aby musel odpovedať na otázky položené opozičným poslancami.