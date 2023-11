Rezort dopravy s políciou a finančnou správou kontrolujú ukrajinské kamióny

Kontrola ukrajinských kamiónov (Zdroj: Facebook/Ministerstvo dopravy SR)

"Od nástupu novej vlády ide už o druhého prezidenta Policajného zboru, ktorý namiesto verejného vypočutia a následného vymenovania bol len dočasne poverený," zdôvodnil Grendel. Ako doplnil, hoci pri dočasnom poverení nie je povinnosť verejného vypočutia pred výborom, poslanci chcú poznať víziu dočasného policajného prezidenta a nechcú čakať na jeho predstavenie týždne až mesiace.

Opoziční poslanci podali návrh do podateľne Národnej rady SR v stredu. Výbor by mal byť zvolaný do siedmich dní. Minister vnútra v stredu dočasne poveril funkciou prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. Ten vystriedal doterajšieho povereného šéfa polície Rastislava Polakoviča, ktorý vo funkcii pôsobil od konca októbra, po odvolaní policajného prezidenta Štefana Hamrana.