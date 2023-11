Ministerstvo práce by malo mimovládkam prípadný výpadok 2 % daní kompenzovať

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rokuje s mimovládnymi organizáciami o možnom výpadku príjmov a pokiaľ sa nenájde iné riešenie, malo by tento výpadok kompenzovať. V nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že by malo ísť o organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom.

Výpadok príjmov hrozí neziskovým organizáciám po tom, čo MPSVR oznámilo zmeny vyplácania rodičovského dôchodku. Ten by po novom mohli deti svojim rodičom poslať ako asignáciu 2 % dane z prímov na úkor iných prijímateľov. Ide o rok 2025, keďže v budúcom roku by sa situácia ešte meniť nemala. Ročne posielajú ľudia zo svojich 2 % daní organizáciám okolo 90 miliónov eur.

Archívne video

Erik Tomáš o rodičovských dôchodkoch (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Ak by sme došli v tom roku do toho štádia, že nebude už dovtedy žiadne riešenie, tak vtedy prídem s kompenzáciami pre tých, ktorí pomáhajú ľuďom," povedal Tomáš. Tomáš odhaduje možný výpadok na niečo viac ako 40 miliónov eur, no dodal, že podľa niektorých ekonómov by k výpadku daní vôbec nemuselo prísť vôbec.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec za SaS Marián Viskupič upozornil, že vláda v uniknutej neoficiálnej verzii programového vyhlásenia nemá žiadne body, ktoré by sa zamerali na ekonomický rast Slovenska. Kompenzácie pre mimovládky navrhované Tomášom sú podľa neho typickým riešením sociálnej demokracie, ktorá najskôr problém vytvorí, a potom naň hľadá riešenie.

Viskupič varoval pred akýmkoľvek zvyšovaním daní

Tomáš zdôraznil, že nie je korektné komentovať pracovnú verziu programového vyhlásenia. Vláda chce podľa neho získať dodatočné zdroje už avizovaným bankovým odvodom. Ďalším zdrojom by malo byť napríklad zvýšenie dane z nehnuteľností, ktoré by sa podľa Tomáša malo týkať iba "naozaj drahých nehnuteľností".

Viskupič varoval pred akýmkoľvek zvyšovaním daní vrátane bankového odvodu, ktoré je podľa neho cestou k zníženiu ekonomického rastu. Práve ekonomický rast väčšina strán pred parlamentnými voľbami označovala ako cestu k znižovaniu deficitu verejných financií.