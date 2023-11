Školstvo je v slepej uličke: Záverečné práce ako zbytočnosť, AI vie pri diplomovkách obísť zabehnutý systém!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Máme to v našom školstve ako takom nahnuté? Nové technológie a nové možnosti totiž prinášajú so sebou náročné výzvy. Jednou z nich je aj to, či samotné záverečné práce budú ešte vôbec relevantné. Ich obsah totiž dokáže za pár sekúnd spracovať už dnes umelá inteligencia v slovenčine, pričom dokáže obísť známy antiplagiátorský systém. Ako si s výzvou doby poradí školstvo? Budú diplomové a bakalárske práce len nutným minimom?

Téme sa venovala verejnoprávna RTVS. Práve tá upozorňuje, že tzv. umelá inteligencia (AI) už teraz je medzi mladými veľmi populárna a využívaná práve na tieto účely. Podľa experta na AI z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) Ivana Sekaja postupne zmení školstvo.

AI si poradí nielen s textom

Sekaj varuje aj pred tým, že samotná umelá inteligencia už dnes vie narábať nie len s textom, ale aj s obrázkami, grafmi či inými prvkami týchto prác. Ide však aj o hudbu, priestorové vizualizácie či videá. "Keby to vytvorili ľudia, nazvali by sme to umením," dodal Sekaj. Pokiaľ ide o text, tieto technické vychytávky si už poradia aj s vytváraním textov v slovenčine, čo im už nerobí žiadny problém. "Výstupy na mňa pôsobili gramaticky aj štylisticky korektne. Keby takéto texty písali študenti na našej technickej univerzite, bol by som veľmi spokojný," uviedol Sekaj.

Študenti sa k týmto pomocníkom vrhajú po hlave

Problém je však, keď takáto práca má vypovedať niečo o tom, čo samotný študent prezentuje z vlastnej hlavy. Celý text pritom dnes už zvládne vyprodukovať každé zariadenie pripojené k internetu, dokonca aj mobil. Najhoršie na tom je, že takéto práce sa už veľmi ťažko odhaľujú v kontexte kontroly, či ich písal skutočne študent, alebo stroj.

"V oblasti prírodných alebo technických vied je problém menší. Ich podstatou sú vedecké výsledky a ich textový opis je skôr sekundárny,“ podotkol Sekaj. Texty vysvetľujúce vedecké výsledky však môže vytvoriť samotný stroj. "Hoci všetko, čo som nenapísal sám, ale kde som podpísaný je možné považovať za plagiátorstvo," upozornil.

Ako si s touto výzvou poradí rezort školstva?

K tejto téme rozhodne malo čo povedať aj ministerstvo školstva. "Umelá inteligencia otvára témy potreby a nastavenia záverečných prác, s ktorými bude musieť pracovať celý vysokoškolský priestor, vrátane európskeho priestoru a bolonského systému," reagoval rezort školstva.

"Na úrovni vysokých škôl sa o to viac vyžaduje precíznejšia práca vo vzťahu školiteľ – študent, kde sa predpokladá, že počas konzultácií bude overené, že daný študent téme rozumie, je v nej zorientovaný a vie argumentačne podložiť názory," dodalo ministerstvo.