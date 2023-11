S novým ministerstvom chce Danko aj gastronomickú špecialitu: Slováci vraj potrebujú národné menu

Danko chce zaviesť národné menu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images, TASR/VUP)

O týchto plánoch na novom ministerstve informoval Denník N. Nateraz nie je isté, čo si predseda Slovenskej národnej strany predstavuje pod slovným spojením národné menu, no nateraz môžeme len hádať o tom, či to budú bryndzové halušky, alebo aj jedná mimo slovenskej kuchyne.

Nové ministerstvo, ktoré už má známeho budúceho veliteľa

Hoci nevieme, čo všetko sa ešte s príchodom nového ministerstva bude meniť, už teraz je známe meno nového ministra pre tento rezort. Sám Danko totiž potvrdil, že sa rezortu chytí doterajší riaditeľ bratislavského letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

Štátnu lotériovú spoločnosť má v rukách ministerstvo financií, to sa však má zmeniť

Začiatkom nového roka by sa navyše mali rozbehnúť aj nové procesy ohľadom presunu štátnej lotériovej spoločnosti Tipos. Tú má totiž aktuálne na starosti rezort financií, pričom po Dankovej iniciatíve by mala prejsť pod krídla rezortu cestovného ruchu a športu. Tá má navyše podľa denníka miliardové tržby.

Danko sa chce z hľadiska príjmov nového ministerstva inšpirovať Českou republikou. Príjmy z Tiposu by tak mali ísť priamo do športu a cestovného ruchu. Podobným štýlom to funguje u našich západných bratov, kde tieto tržby tečú zo Sazky. Danko okrem systému v Česku argumentuje aj Rakúskom.

Kuchyňa na národný štýl

Danko však pri Tipose a ministerstve ako takom nekončí. Ďalšie kompetencie by sa mohli týkať tzv. národného menu pre reštaurácie, ktoré líder SNS skloňoval viackrát. Nateraz nie je jasné, ako by také niečo malo ísť do praxe a ani to, či by sa národné menu týkalo len jedál zo slovenskej kuchyne, kam patria napríklad delikatesy ako parenica, žinčica či bryndzové halušky.

