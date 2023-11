Veľké zmeny v Tipose! Do čela štátnej lotérie mieri futbalista Róbert Vittek aj ľudia z SNS

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Slovenskú štátnu lotériu Tipos čakajú obrovské zmeny. Ministerstvo financí sa podľa informácií portálu aktuality.sk totiž rozhodlo vymeniť kľúčových ľudí, ktorí doteraz pôsobili v jeho predstavenstve, ako aj v dozornej rade. Novým generálnym riaditeľom tak od zajtra bude bratislavský krajský predseda SNS Peter Deďo. V predstavenstva štátnej lotérie však bude aj Adriana Bujdáková či advokát Richard Messinger.

Archívne video: Tipos extraligu bude aj naďalej zastrešovať Slovenský zväz ľadového hokeja

Tipos extraligu bude aj naďalej zastrešovať Slovenský zväz ľadového hokeja (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Svoje miesto si v Tipose našiel aj bývalý futbalový reprezentant Róbert Vittek, ktorý bude predsedať dozornej rade. Jej členmi budú advokát Peter Bartoš ako aj Michal Magula a Zdenko Kozák, ktorí sa v posledných voľbách objavili na kandidátskej listine strany SNS. Členom dozornej rady bude aj prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák a Jozef Liba.

Štátnu lotériu tak môžu čakať obrovské zmeny. Šéf strany SNS Andrej Danko totiž nedávno vyhlásil, že peniaze z Tiposu by sa mali presunúť z komerčných televízií priamo do športových zväzov. „Pre mňa je prioritou, aby štátna lotériová spoločnosť neplatila do televízií za losovanie, ale aby peniaze z Tiposu išli rovno do (športových) zväzov,“ skonštatoval v súvislosti so založením nového ministerstva športu a cestovného ruchu.