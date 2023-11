Krvavá noc v pohostinstve! 17-ročný chlapec brutálne vyčíňal s nožom v ruke: Pobodal dvoch ľudí, tretieho napadol

Ilustračné foto

Skutočne hrôzostrašnú noc prežili návštevníci pohostinstva v Dubnici nad Váhom. Na terasa sa spustila potýčka dvoch žien. Jedeného zo svedkov to nenechalo chladným, a tak sa pokúsil situáciu upokojiť. To, čo však nasledovalo, nikto nečakal ani v najhoršom sne.

"46-ročný muž, sa snažil situáciu medzi ženami upokojiť. Počas toho k nemu pristúpil len 17-ročný chlapec s nožom v ruke a bodol ho 3 krát do oblasti brucha," poznamenala trenčianska polícia. Chlapeca jeho brutálny čin nezastavil a zaútočil aj na ďalšieho. "Následne mladý páchateľ pristúpil aj mladistvému, tiež 17-ročnému chlapcovi, ktorého fyzicky napadol. S nožom ho raz bodol do ľavého ramena so slovami ,,dopichám Ťa celého"," dodali muži zákona.

Beštiálnemu vyčíňaniu sa nevyhol ani 33-ročný muž, ktorého opakovane udrel päsťou do oblasti tváre. Muž spadol na zem, kde ho útočník neľútostne kopal do chrbta. Následne 17-ročný chlapec z miesta činu ušiel. Policajti začali okamžite po mladíkovi pátrať. Zadržať sa ho podarilo hneď v nasledujúci deň.

"Polícia po vykonaní výsluchu svedkov udalosti a ďalších potrebných procesných úkonov dospela k záveru, že má dostatok podkladov k tomu, aby mohlo byť voči útočníkovi vznesené obvinenie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Trenčín vzniesol obvinenie 17-ročnému mladíkovi zo zločinu Ublíženie na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom Výtržníctvo a prečinom Nebezpečné vyhrážanie. Zároveň podal podnet na jeho vzatie do väzby," skonštatovala polícia. Páchateľ na rozhodnutie súdu, či v tejto veci bude vedené väzobné trestné stíhanie, počká v cele policajného zaistenia.