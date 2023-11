Detaily desivého útoku vo vlaku: Útočník si vraj nič nepamätá! Nemocnica prehovorila o stave študentky

(Zdroj: Facebook/ Polícia SR, Getty Images)

K incidentu došlo v stredu večer v rýchliku smerujúcom z Košíc do Žiliny. Vlak však musel v Spišskej Novej Vsi nečakane zastaviť. 29-ročný muž mal totiž nožom zaútočiť na študentku smerujúcu do Ružomberka. Po útoku ho mali naháňať cestujúci aj vlakový personál. Chytiť sa vraj podarilo vďaka pracovníkovi reštauračného vozňa. Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Nastúpiť do vlaku mal na stanici v Krompachoch a na študentku zaútočil tesne pred stanicou Spišská Nová Ves. Žena v čase útoku sedela v kupé sama. Útočník si vraj na nič nepamätá, v čase vyčíňania mal byť pod vplyvom drog.

Mladá študentka je stabilizovaná

Mladá žena bola hospitalizovaná v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Ráno prišli z nemocnice povzbudivé správy. Jej zdravotný stav je našťastie stabilizovaný. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová uviedla, že na tiesňovú linku prijali žiadosť o pomoc k 22-ročnej žene s bodným poranením krku. "Na železničnú stanicu v Spišskej Novej Vsi sme vyslali posádku rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice," uviedla Klimešová.

Hovorkyňa siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová potvrdila, že pacientka bola do spišskonovoveskej nemocnice privezená so stredne ťažkými zraneniami. "Momentálne je jej zdravotný stav stabilizovaný, nateraz zostáva hospitalizovaná v nemocnici," uviedla.

Polícia zatiaľ bližšie informácie k prípadu neposkytla. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová v stredu večer potvrdila, že došlo k incidentu medzi cestujúcimi. Incident sa mal odohrať v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny neďaleko stanice v Spišskej Novej Vsi.

Šutaj Eštok hovorí o posilnení hliadok

Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) už avizoval posilnenie hliadok vo vlakoch. Zranenej žene zaželal skoré uzdravenie. "Chcem ubezpečiť občanov, že aj spolu s dočasne povereným policajným prezidentom riešime situáciu tak, aby sa do budúcna ľudia nemuseli báť cestovať vlakom," deklaroval minister vnútra. O situácii plánuje hovoriť aj s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).