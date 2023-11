Spoločnosť Stredoslovenská distribučná rieši situáciu s unimobunkami v Telgárte: Elektrinu by mohli mať do 15 dní

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lukáš Mužla)

TELGÁRT - Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) sa zaoberá situáciou v obci Telgárt v okrese Brezno v súvislosti s novými unimobunkami pre ľudí, ktorí prišli po požiari v tunajšej osade o strechu nad hlavou. Ich napojenie na elektrinu by mohlo byť vyriešené do 15 dní. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš v reakcii na vyjadrenia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera, podľa ktorého sa ľudia do unimobuniek nemôžu presťahovať pre chýbajúce povolenie od elektrikárov.

SSD potvrdila, že dostala žiadosť o pripojenie nových odberných miest v obci Telgárt, tá však nebola vyplnená správne. Opätovnú žiadosť so správnymi údajmi spoločnosť dostala len v uplynulých dňoch. "Podľa zákona máme 30 dní na to, aby sme sa k takejto žiadosti vyjadrili. Avšak, keďže ide o takúto mimoriadnu situáciu, začali sme to riešiť okamžite," skonštatoval Gejdoš.

Obhliadku už vykonali

Spoločnosť už vykonala aj obhliadku trafostanice, na ktorú by mali byť unimobunky v obci pripojené. "Zistili sme, že trafo, ktoré sa tam nachádza, nie je schopné poskytnúť taký výkon, ako je požadované. Musíme pristúpiť k jeho výmene," priblížil hovorca SSD. Ako dodal, výmena si vyžiada i odstávku elektriny, o ktorej budú obyvatelia informovaní. Situácia by podľa jeho slov mohla byť vyriešená do 15 dní.

V Telgárte v uplynulých dňoch po viac ako troch mesiacoch od požiaru v miestnej osade pribudlo vyše dvadsať mobilných kontajnerov. Unimobunky majú poslúžiť ako dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Obec na ich zabezpečenie získala z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity takmer 390.000 eur. Predseda BBSK v pondelok v Telgárte upozornil na to, že ľudia, ktorí už tri mesiace žijú v nedôstojných podmienkach, unimobunky zatiaľ využívať nemôžu pre chýbajúce pripojenie na elektrinu.

Horelo v júli

K požiaru v obci Telgárt došlo v druhej polovici júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí vrátane 60 detí prišla o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. V súčasnosti prespávajú v priestoroch komunitného centra a v unimobunkách, ktoré obci poskytlo kresťanské spoločenstvo.