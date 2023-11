Pripravte si peňaženky, s cenami energií to ide z kopca: Ak vláda nezasiahne, dopadne to TAKTO!

Európu môže čakať ťažká zima: Závislosť na ruskom plyne pretrváva (Zdroj: Getty Images)

Podľa ÚRSO nie je možné, aby Slovensko vo veľkom zasiahlo do vývoja cien energií (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa predpovedí z júla tohto roka by mala cena elektriny stúpnuť s príchodom nového roka o 80% a cena plynu by naše peňaženky so 110% nárastom zasiahla ešte viac. Očakávaný zásah vlády však prišiel v polovici septembra, kedy Ódorov kabinet schválil návrh, ktorého cieľom bolo zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na odberateľov z domácností.

„Vzhľadom na to, že trhová cena elektriny v roku 2023 vstupuje do vzorca na výpočet jej ceny pre zraniteľných odberateľov na rok 2024, očakáva sa, že bez prijatia vhodných opatrení by boli títo odberatelia zasiahnutí nárastom cien elektriny,“ uviedol vtedy rezort hospodárstva.

(Zdroj: Getty Images)

Ceny energií porastú, takto tomu môžeme zabrániť

Ako informuje portál Energie, regulované ceny energií v novom roku klesnú, no oproti tomu, čo platia domácnosti dnes, raketovo porastú. Na paradox v pohybe cien energií upozorňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorého by rastu cien mohlo zabrániť len dohoda so Slovenskými elektrárňami.

„Koncové ceny energií tak boli v praxi zafixované zhruba na úrovni roka 2022. Úrad preto už od júla upozorňuje, že výsledný efekt na peňaženky odberateľov v roku 2024 bude závisieť v prvom rade od toho, s akými opatreniami príde vláda SR,“ upozorňuje Andrej Juris, predseda ÚRSO.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Cena elektriny ostane na úrovni prijateľnej pre domácnosti len v prípade, kedy sa štátu podarí dohodnúť so Slovenskými elektrárňami. Napriek tomu, že vláda odborníkov prijala všeobecný hospodársky záujem, finálne riešenie však stále nie je dohodnuté.

„Upozorňujeme, že rozhodnutie MH SR vo VHZ je nevyhnutný predpoklad pre zohľadnenie lacnej elektriny zo SE v cenách pre domácnosti. Dodávatelia majú povinnosť predkladať cenové návrhy do 31. októbra 2023, čo je približne o dva týždne,“ podotkol predseda ÚRSO.

(Zdroj: Getty Images)

ÚRSO upozorňuje aj na fakt, že pri cenách plynu a tepla podobné riešenie na stole nie je. Dodávajú, že vláda zatiaľ neprijala opatrenia, ktoré by dopomohli zdražovanie odvrátiť alebo zmierniť. „Úrad neeviduje žiadne konkrétne návrhy MH SR v oblasti zastropovania cien plynu alebo tepla pre ochranu odberateľov plynu alebo tepla, či už domácností alebo firiem a inštitúcií,“ objasnilo ÚRSO.

Pokiaľ teda aktuálna vláda nezasiahne včas, slovenské domácnosti sa budú musieť pripraviť na zdražovanie ako cien elektriny, tak aj cien plynu. Katastrofický scenár, ktorí experti z ÚRSO predpovedali v polovici roka by však hroziť nemal.