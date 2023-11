Šutaj Eštok má na tanieri Mikulcovo dedičstvo: Čo s týmto nákupom? Bez ľudí a povolení to nepôjde!

Šutaj Eštok si musí poradiť s nákupom moderného vrtuľníka. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Gettyimages.com)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že pri zemetrasení štát zlyhal (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Prípadu sa venoval denník Pravda. Ide o kúpu stroja Leonardo AW 189, pričom jeho problematika v kontexte nákupu sa dotýka hlavne povolení a samotného školenia možných pilotov. Celú situáciu komplikuje aj to, že stroj mal viac ako pol roka súdny zákaz lietať.

Na použitie je talianska verzia

Najnovšie však rezort pod vedením Šutaja Eštoka môže podľa Krajského súdu v Bratislave používať model AW 189 od talianskeho výrobcu Leonardo. Tento bol zaobstaraný ešte v polovici decembra. Súdne ťahanice začal americký výrobca Bell Textron, ktorý namietal spôsob obstarávania tohto stroja. Išlo totiž o nákup bez súťaže, pričom Úrad pre verejné obstarávania (ÚVO) zrušil predchádzajúcu súťaž k nákupu toho istého stroja tým istým spôsobom.

Vojna na Ukrajine ako vysvetlenie

Ministerstvo argumentovalo rýchlym nákupom aj tak, že si potrebovali nahradiť ruské stroje Mi-171, ktoré v rámci pomoci Ukrajine boli poslané za východné hranice. Tieto vrtuľníky boli okrem iného aj ťažké na prevádzku, keďže nastúpili protiruské sankcie. Ak by išlo o riadne obstarávanie, záchranári a ďalšie jednotky by ostali na istý čas bez riadnych prepravných strojov, ktoré sa využívajú pri pátraní či záchranných akciách.

Na snímke z videa, ktoré zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v nedeľu 24. septembra 2023, vojaci zaujímajú svoje miesta vo vojenskom vrtuľníku ruského letectva pred vojenskou akciou na neznámom mieste na Ukrajine. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Stál v hangári

Problém však tkvie v tom, že aj keď naša vláda za vrtuľník zaplatila milióny eur a zmluva dokonca nadobudla platnosť, stroj naďalej stál v hangári predajcu. "Vrtuľník bol na náklady dodávateľa uzemnený vo Švajčiarsku, kde sa stále nachádza," potvrdilo denníku ministerstvo vnútra.

Už čochvíľa by však stroj mohol prísť na územie Slovenska, a to aj napriek tomu, že piloti ešte neabsolvovali výcvik. "Po nadobudnutí právoplatnosti zrušenia neodkladného nariadenia dôjde k rezervácii nových termínov na základe dostupných kapacít výcvikovej organizácie," dodalo pre denník tlačové oddelenie ministerstva vnútra. "Verejné obstarávanie bude v najbližších dňoch zrušené, lebo žiadny uchádzač nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa kladené na ponuku," doplnil rezort s tým, že teraz sa čaká na to, ako bude Šutaj Eštok bojovať alebo nebojovať proti jeho nákupu. Pravdou je však to, že rezort vnútra stále trpí nedostatkom týchto strojov.