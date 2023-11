SASKA kritizuje kroky koalície: Toto sú podľa nich akty pomsty, podávajú trestné oznámenie na Šutaja Eštoka!

Kolíková podáva trestné oznámenie na Šutaja Eštoka. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pretiekol im pohár trpezlivosti. Liberálna SASKA sa rozhodla, že po niekoľkých týždňoch štvrtej vlády Roberta Fica začne konať a prvým na rade je minister vnútra za Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ten si od nich "vyslúžil" trestné oznámenie po tom, ako sa počas posledných týždňoch náhle menili funkcionári a vyšetrovatelia v policajnom zbore, čo bolo podľa nich nad hranicou zákona. Takto to zdôvodňujú.

VIDEO SASKA podáva trestné oznámenie na Matúša Šutaja Eštoka:

Saskári podávajú na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka trestné oznámenie

"Dnes podávame trestné oznámenie pre závažné podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, a to zo strany podozrivého ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka," oznámila novinárom exministerka spravodlivosti zo SASKY Mária Kolíková.

Došlo k porušeniu podmienok zákona, trvá na svojom Kolíková

"Sme presvedčení, že k tomuto trestnému činu došlo, a to tým, že elitní vyšetrovatelia boli postavení mimo službu. Bez toho, aby boli rešptektované podmienky zákona o štátnej službe, ktorý sa týka príslušníkov policajného zboru, a rovnako zákona o ochrane oznamovateľov," doplnila Kolíková, podľa ktorej nejde len o to, či dochádza k trestnému stíhaniu, ale ani minsiter sa vraj nevysporiadal s tým, aký štátny záujem bol, ak by týchto vyšetrovateľov v službe ponechal.

"Minister musí pri takomto rozkaze brať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú známe v čase vydávania takéhoto rozhodnutia. Toto rozhodnutie súdu ani nespomenul a nijako sa s ním nevysporiadal," dodala Kolíková, ktorá hovorí aj o zaujatých vyšetrovateľoch.

Sú tu vraj aj existenčné problémy kvôli minimálnej mzde

Kolíková upozornila aj na dosahy opatrenia voči vyšetrovateľom na ich existenciu. "Sú na úrovni minimálnej mzdy a vlastne nemôžu vykonávať ani iné povolanie. Postih voči nim považujeme za šikanózny a zastrašujúci voči komukoľvek, kto by chcel dnes vyšetrovať korupciu voči predstaviteľom tejto koalície, osobitne voči nominantom Smeru," skonštatovala s tým, že nerozumie, prečo Hlas-SD robí "špinavú prácu" za Smer.

Minister vnútra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.