Univerzitná nemocnica v Martine päť predĺžila termín na ponuky na zhotoviteľa novej nemocnice

Univerzitná nemocnica v Martine (Zdroj: FOTO TASR - Pavol Ďurčo)

MARTIN - Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) opätovne predĺžila termín na predkladanie ponúk uchádzačov na zhotoviteľa Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Tentoraz o 30 dní, teda do 30. novembra. Informovala o tom hovorkyňa UNM Katarína Kapustová.

"Vyhoveli sme tak viacerým žiadostiam na zníženie výšky zmluvnej pokuty. To si vyžadovalo oficiálne upravenie podmienok vyhlásenej verejnej súťaže," vysvetlila Kapustová. Termín na predkladanie ponúk predlžovali už koncom októbra, a to do 6. novembra. Dôvodom bol zvýšený počet otázok technického charakteru od záujemcov o stavbu.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Celkové dokončenie nemocnice je naplánované v roku 2028.