Pre automobilové preteky budú v okolí Košíc uzavreté viaceré úseky ciest

V nedeľu v čase od 7.30 h do 17.00 h bude uzavretá cesta v úseku Košice Čermeľ - Alpinka - Jahodná - Košická Belá. Ďalej v úseku od križovatky s lesnou účelovou cestou v smere do obce Opátka po križovatku s cestou II/547 a mostom Ružín a v úseku prejazdu cez most Ružín od križovatky s cestou III/3357 smerom k priehradnému múru Ružín.

Obchádzková trasa povedie cez Košice, Družstevnú pri Hornáde, Kysak, Veľkú Lodinu, Malú Lodinu a opačne. "Polícia v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy, na ktoré bude doprava počas konania sa automobilových pretekov presmerovaná," povedala Mésarová.