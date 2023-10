Od začiatku kontrol na hraniciach so Slovenskom zadržala polícia už 32 prevádzačov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Česká polícia od začiatku zavedenia dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom odoprela vstup do krajiny 745 cudzincom a zadržala 32 prevádzačov. V porovnaní s minulým rokom teraz prechádza cez územie ČR menej nelegálnych migrantov a polícii sa darí zadržiavať viac prevádzačov. Vo štvrtok to uviedol český policajný prezident Martin Vondrášek, informuje spravodajkyňa v Prahe.