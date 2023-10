Kaliňák má dvojnásobný dôvod na radosť! Posun v známej kauze: Štát sa mu nakoniec musel ospravedlniť

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Robert Kaliňák je späť. V štvrtej vláde Roberta Fica by mal zastávať post ministra obrany. Dne už poznáme oficiálne mená všetkých kandidátov na ministrov, prezidentka Zuzana Čaputová verejne oznámila, že nevymenuje jedného z nich, Kaliňák to však nie je. Okrem vidiny návratu do vládnej funkcie má ešte jeden dôvod na radosť – štát sa mu ospravedlnil za nezákonne vznesené obvinenie.