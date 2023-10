Drucker ho ospevoval, Kiska s ním mal problém: Rezort dopravy má riadiť syn známeho speváka! Čo o ňom vieme?

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Raz mu to nevyšlo, no zrejme má druhý pokus. Nominantov na ministrov novej vlády za Smer-SD stále oficiálne nepoznáme. Zoznam má od utorka na stole prezidentka Zuzana Čaputová, tá sa opakovane kvôli nemu stretla aj s Robertom Ficom, no o menách potenciálnych ministrov za víťaznú stranu sa stále len špekuluje. Jedným takým je aj meno Jozefa Ráža mladšieho.