Šokujúci výlet dobrodruha na Turci: Cestu mu skrížila medvedica s tromi mladými! TAKTO sa mu podarilo uniknúť

Viktor Čech sa dlhodobo venuje adrenalínovým vychádzkam v prírode, počas ktorých stretáva zver. Najčastejšie sú to však medvede. Naposledy riskoval a počas prechádzky v prírode stretol medvedicu s tromi mladými. Kde sa tak stalo, Čech neprezradil. Výhľad z miesta, kde medvede stretol, zarastroval.

Video zverejnil vo štvrtok 5. októbra. Podľa jeho slov mu obdobný výlet vŕtal hlavou od pondelka. "Prišiel som na lokalitu. Hneď ma zaujal od porastu vysekaný úsek pod elektrickým vedením. Pošiel som ešte 500 metrov ďalej po lesnej ceste, reku, že čo ak náhodou. Nakoniec som sa otočil a vrátil sa pod vedenie. Odbočil som z lesnej cesty a prešiel možno 100 metrov k prvému stĺpu, odkiaľ som mal vynikajúci výhľad smerom dole a aj hore vyššie lesom. Úzkosť mi však naháňal úzky pás, v ktorom som vlastne bol," vysvetlil Čech v popise videa na videoplatforme. Ako dodal, vľavo a vpravo od neho už bola húština, kde sa rozhodol "zložiť" a čakať na ideálnu príležitosť a fotenie.

To však ešte netušil, čo sa na neho do pár minút chystá. "Akonáhle som si batoh dal dole, že si sadnem, ešte som sa otočil a. už tam bola stará známa medvedica s tromi mláďatami. Prešli možno 3-4 minúty po mne po tej istej lesnej ceste. Okrem iného, asi 5 minút predtým tadiaľ išiel motorkár," priblížil chvíle stretu s medveďmi. Rýchlo ich natočil, no keď medvedica bola nepokojná a mláďatá behali hore-dolu, upozornil na seba. "Mama si ma všimla a vrátila sa aj s mladými zas vľavo, odkiaľ prišla," priblížil. Keď sa však chcel dostať z nebezpečenstva preč, nemal ako. Medvede sa totiž pohybovali po lesnej ceste hore-dolu, až dobrodruh stratil prehľad, koľko mladých je s medvedicou.

"Mama zrazu začala funieť z kríkov, ja som začal ešte viac spiatočkovať do hustejšieho porastu nado mnou, ale to bola hlúposť, odtiaľ cesta nešla. Musel som tam teda čakať, čo sa bude diať a dávať pozor. Asi po 15 minútach sa sprava objavilo kričiace mláďa utekajúce za mamou. To som využil a prešiel po lesnej ceste naspäť, odkiaľ som prišiel," ozrejmil Čech. Priznal, že ho stretnutie s medveďmi rozrušilo. Zamýšľal sa však aj nad tým, prečo za bieleho dňa bola medvedica s mladými na takom mieste. "Mal som také skúsenosti, že si mladé skôr schovávala v húštinách, rok alebo dva dozadu sa neukázali ani len na minútu. To, čo sa dnes udialo, nie je dobré," konštatoval. Ľuďom poslal odkaz. "Ak takto stretnete medvedicu s mladými, nefoťte. Radšej dajte najavo, že nie ste hrozba a cúvajte, vzdiaľte sa od nich, dávajte o sebe vedieť, aby sa medvedica vedela orientovať, kadiaľ ísť," uzavrel. Do dnešného dňa má video vyše 17-tisíc zhliadnutí.