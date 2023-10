V Tokajíku zemetrasenie poškodilo pamätník, múzeum i rodinné domy

Ilustračné foto (Zdroj: Tip čitateľa)

V obci Ďapalovce rátajú škody po zemetrasení, zasiahnuté sú viaceré domy (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Ako uviedla starostka obce Jana Medvecová, zo 45 domov v obci je najpoškodenejších približne sedem. "Obyvatelia obce majú domy, ktoré sú staršie, a už sa tam asi nevrátia. Mala som rozhovor s deťmi rodičov, ktorí tu bývajú. Prišli v noci po nich, lebo všetko je popraskané. Na domoch sú praskliny, poškodené strechy, okná sú porozbíjané. Máme v obci aj zrekonštruovaný dom, kde celá vrchná časť je posunutá dopredu," priblížila situáciu starostka.

"Máme poškodenú tiež sochu pamätníka Návrat do vypálenej obce od Františka Gibalu. Vojaci to prišli pozbierať, že to chcú dať do poriadku. Socha patrí Vojenskému historickému ústavu, nie je to majetok obce, takže sa o to postarali. Múzeum zase patrí nám, máme popraskané vitríny a steny, bude to pre nás trošku náročné obdobie. Už som bola šťastná, že sme múzeum obnovili, a príde niečo, čo v živote nečakáte," opísala Medvecová.

Spomenutá socha pripomína udalosti z 19. novembra 1944, keď tam nemecké vojská zastrelili 32 miestnych mužov, dvaja masaker prežili. Všetky domy v obci vypálili, až na jeden na okraji obce a kostol. Zemetrasenie, ktoré v pondelok (9. 10.) večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce.